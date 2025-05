Nagyon nyomott a Fradi, Pesics félfordulatból, 9 méterről kapura tett labdáját a védők blokkolták a 40. perc környékén.

Pesics: lesgól után érvényes fejes

A szünet előtt nem sokkal Civic jobb oldali szögletét Gartenmann csúsztatta a kapu felé, Pesics közelről a hálóba lőtt, de les miatt lefújták az akciót. A gól így érvénytelen.

Joseph a második félidőben sem adta fel, hogy szép gólt rúgjon, a Pesics fejéről hozzá került labdát ezúttal sarokkal próbálta kapura tenni, de célt tévesztett.

Az 51. percben aztán újra ünnepelhettek a fradisták: Civic remek bal oldali beadása után Pesics hét méterről nagyon szépen fejelt kapura, Dala már csak beleérni tudott a labdába (2-0).

Pesics rendkívül agilisen játszott, ami gólt is eredményezett

Fotó: Csudai Sándor

A 62. percben kettőt cserélt a Fradi, de közel sem gyengült vele: Zachariassent Abu Fani, Pesicset pedig Varga Barnabás váltotta.

A Vidi helyzetéről mindent elárult Pető Milán lövése, aki a 69. percben, 22 méterről rászúrta, de elcsúszott közben, a labda pedig több méterrel elkerülte a kaput. A lövés után a földet ütötte a kezével dühében.

A meccs a folytatásban kissé leült, de ilyenkor egy villanás is felpaprikázhatja a stadiont, és most is ez történt.

A 83. percben Tóth Alex labdát szerzett, megindult egyedül, és szinte pontosan ugyanonnan tüzelhetett, mint az első játékrészben. De egy nagy különbség volt a két helyzet között, hogy ezúttal gólt lőtt. Erős, hét méterről leadott lövése kissé megpattant Spandleren, Dalának esélye sem volt (3-0).

Tóth Alex szép gólt lőtt a hajrában

Fotó: Csudai Sándor

A hazai szurkolók tökéletesen elégedettek voltak a végeredménnyel, az „álljatok fel” rigmusra mindenki felpattant a székéről a B középben, parádés hangulatot teremtve így a Groupama Arénában.

Még nem dőlt el a bajnok cím

A Ferencváros végül könnyed, 3-0-s győzelmet aratott, azaz érvényesült a papírforma, de még nincs mit ünnepelniük a zöld-fehéreknek. A jelenlegi állás szerint a Fradi előnye három pont a Puskással szemben. Az utolsó fordulóban Dibuszék a remek formába lévő Győr stadionjába látogatnak, ahol egy döntetlennel biztosan aranyéremnek örülhetnek.

A felcsúti trónkövetelők csak egyetlen esetben lehetnek bajnokok, ha a Fradi kikap az ETO vendégeként, míg a Puskás otthon megveri a Diósgyőrt.

Ebben az esetben pontazonosság állna fent, de Hornyák Zsolt csapata több győzelmével megkaparintaná első bajnoki aranyérmét. Jövő héten mindenesetre biztosan kiderül, meglesz-e zsinórban az FTC hetedik bajnoki elsősége.