Fehérváron nem sült el jól az edzőváltás, az április közepén kirúgott Pető Tamásnak azért kellett mennie, mert a csapat visszacsúszott a nyolcadik helyre. Az új edző a Nyíregyházától elküldött Tímár Krisztián lett, az irányításával egy döntetlen ért el a csapat négy vereség mellett, vasárnap a Fradi ellen nem sikerült a pontszerzés. Mindez azt jelenti, hogy a fehérváriak az utolsó előtti, kiesést jelentő helyről várhatják a 33., mindenről döntő bajnoki fordulót.

A legutóbbi öt meccsén egy pontot szerzett Tímár Krisztián csapata, a Fradi ellen most távol volt ettől

Fotó: Csudai Sándor

Pedig a Vidi vasárnap megpróbálta a lehetetlent a Groupama Arénában, de nem sok esélye akadt. A Ferencváros már a 12. percben vezetéshez jutott, miután Gartenmann erős fejese irányt változtatott Milicevicen. A remek formában lévő Pesics előbb egy les-, majd egy szabályos gólt is szerzett, így a végén már csak az volt kérdés, mennyivel nyer a Fradi. A 19 éves tehetség, Tóth Alex egy labdaszerzés után megmutatta, hogy kétszer nem lép bele ugyanabba a folyóba – a jobbösszekötő helyéről az első félidőben kihagyta, a második játékrész végén aztán gólra váltotta a helyzetét.

Tóth Alex második gólja a Fradiban

„Az elsőnél bravúrt mutatott be az ellenfél kapusa, jó védés volt, mérges is voltam amiatt, hogy nem rúgtam be a helyzetet. De hál' istennek a második esetben már sikerült betalálnom” – mondta a meccs után az Origo Sportnak Tóth Alex.

Tóth Alex idén berobbant a Fradi kezdőjébe

Fotó: Csudai Sándor

Az egyszeres válogatott középpályás tisztában volt azzal, hogy Marco Rossi a lelátóról figyeli a meccset, de most nem ez motiválja.

Nagyon jó dolog, hogy itt van (Rossi, - a szerk.) minden meccsen, de most a bajnoki címre akarok koncentrálni. Jelenleg szerintem ez a legfontosabb számomra, de az egész csapat számára is

– az aranyéremért azonban még tenni kell, nem is keveset.

Így lehet bajnok a Puskás

A bombaformában lévő, negyedik helyezett Győr otthonában tudja kiharcolni a bajnoki aranyat a Fradi. Ha a Puskás Akadémia otthon megveri a Diósgyőrt, akkor Robbie Keane csapatának legalább döntetlent kell elérnie az ETO vendégeként. FTC-vereség esetén ugyanis pontegyenlőség lenne a felcsútiak és a fővárosiak között, és a Puskás több győzelemmel (20 vs. 19) az élen végezne.