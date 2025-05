Az immár sorozatban hét bajnoki címnél járó Ferencvárosnál már most gőzerővel dolgoznak a csapat további megerősítésén. A Fradi a hírek szerint két játékossal is előrehaladott tárgyalásokat folytat. A címvédő Paksról, és a korábbi Európa-liga ellenfelétől is igazolna.

Bár még csak a hétvégén ért véget a bajnokság előző idénye, a Fradinál máris beindultak a találgatások a lehetséges igazolásokat illetően. Ötv9s Bence hamarosan a Fradi játékosa lehet

Fotó: Hegedüs Róbert / MTI Fotószerkesztõség Paksról is igazolhat a Fradi A Csakfoci információja szerint komolyan felmerült az FTC-nél a Paksi FC-ben játszó Ötvös Bence megszerzése, miután a több poszton is bevethető játékos kiemelkedő teljesítményt nyújtott az előző idényben is. A 27 éves labdarúgónak jelenleg élő szerződése van Pakson, így a két klubnak még meg kell egyeznie az átigazolási díjról is, ami megnehezítheti a gyors megállapodást, de értesüléseink szerint ezen a héten mindenképpen tárgyalóasztalhoz ülnek a felek. A Ferencvárossal kapcsolatban mindig jól értesült szurkolói portál, az ulloi129.hu is megerősítette a hírt, a lap úgy tudja, a paksi játékos megszerzése valóban téma a Fradinál. Ám nem Ötvös Bence az egyetlen kiszemelt. A balhátvéd posztra os érkezik erősítés a cseh sajtó szerint. A helyi média szerint a 27 éves Cadunak lejár a szerződése a Viktoria Plzennél és hosszabbítás helyett a Ferencvárosba igazolhat. A Plzentől el is búcsúzott már. Cadu a cseh alakulatban a balhátvéd és a balfutó posztján játszott elsősorban, de a jobb oldalon is tud játszani, a szezonban két gólig és nyolc gólpasszig jutott. Az ullio129-nél úgy tudják, hogy valóban téma a Fradinál a focista. Ugyancsak a Fradival kapcsolatos hír, hogy a tunéziai válogatott Mohamed Alí Ben Romdán távozott a magyar csapattól, hamarosan aláírja szerződését és az egyiptomi rekordbajnok játékosa lesz. Ben Romdán a bemutatása után hazautazik Tunéziába, majd hamarosan csatlakozik új klubjához, az Al-Ahlihoz, hogy felkészülhessen a számukra június 15-én, Lionel Messiék ellen kezdődő klub vb-re. Mohamed Ali Ben Romdhane has completed his medical at Al Ahly pic.twitter.com/tvijdbdwem — FFS (@officialffsnews) May 26, 2025



