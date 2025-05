Saldanha apai örömök elé néz, a Brazíliában élő élettársa pedig múlt hétvégére volt előjegyezve a szülés miatt. Saldanha kérte, hogy ezen had lehessen ott. Mi ezt megbeszéltük, és a kupadöntő után el is engedtük. Sajnos azonban komplikációk léptek fel, így nem volt lehetősége visszautazni a mérkőzésre. Természetesen ez nagyon kényes téma, mert az egyik oldalról úgy kellett gondolkodnunk, mint egy profi klub vezetői, a másik oldalon viszont, mint emberek, akik apai szerepet is betöltenek. Úgyhogy elengedtük. Reméljük, hogy minden rendben lesz és akkor a felkészülést már együtt kezdheti el a csapattal”