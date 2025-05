Új helyzetben van a Ferencváros, ugyanis a csapatnak az elmúlt években az utolsó forduló(k)ban már nem kellet nagyon küzdenie, de most gondba is kerülhet a Fradi, ha nem nyer a Győr ellen. Ilyenkor már az erősítésekre koncentrálhattak a vezetők, de Robbie Keane csapata most már helyzetben van.

Botka Endre is visszatér, de a Fradi nem biztos, hogy igényt tart majd rá

Fotó: BRUNO FAHY / AFP

A Fradi kerete minimum 10 játékossal bővül július elsejétől

A Fradi keretébe 10 játékos tér vissza majd kölcsönből júliuselsejével. Botka Endre, Pászka Lóránd, Katona Bálint (KTE), Kenan Kodro (Gaziantep), Kwabena Owusu (Ankaragücü), Anderson Esiti (ZTE), Baráth Péter (Rakow Chestohova), Gruber Zsombor (MTK), Fortune Bassey (DAC) és Edgar Szevikjan (Lokomotív Moszkva) kölcsönszerződése is lejár - hívta fel a figyelmet a Metropol.

Ennyi játékosra biztosan nem lesz szüksége a Fradinak, de kérdés, ki megy, ki maradhat. A magyarok közül Botka, Pászka és Katona is kiesett az NB I-ből, Közülük Botka és Katona helyén komoly konkurencia van, de Pászka helye sem lehet biztos. Baráth Péter lengyel bajnokként térhet vissza a Fradiba, ő egyre többet játszik a Rakow gárdájában, gólokat lőtt és nemegyszer a meccs legjobbjának is megválasztották. Baráth rengeteget fejlődött, és a magyar fiataloknak előszeretettel lehetőséget adó Robbie Keane benne is megláthatja a potenciált. A tavasszal az MTK-ban bizonyító Gruber Zsombor is kaphat esélyt a Fradiban, de a támadószekcióban nem sok lehetőség juthat a Kodro, Bassey, Szevikjan, Owusu négyesnek.

Hajnal Tamáséknak várniuk kell, hogy a BL-indulás biztos legyen, utána pedig várhatóan komoly változások lesznek a keretben.