​A szülinapos paksi hős jövőre is visszatérne

A tavalyi kupadöntőn gólt fejelő Papp Kristóf sérülés miatt kihagyta a szombati rangadót, most azonban mindenképpen szeretne pályára lépni, de még nem dőlt el, hogy tudja-e vállalni a meccset.

A tavalyi meccs már a múlt. Nagy dolog paksiként, hogy rövid időn belül harmadszor játszhatunk döntőt a Fradival. Olvastam, hogy jövőre már hétvégén lesz a kupadöntő, úgyhogy az már nem a szülinapomra esik majd, de bízom benne, hogy akkor is itt leszünk”

– mondta Papp Kristóf, aki pont a szerdai finálé napján ünnepli majd a 32. születésnapját.

Papp Kristóf tavaly a hosszabbításban fejelt gólt a Fradinak

Fotó: Polyák Attila - Origo

A Paks rendkívül erős a pontrúgások tekintetében, a hétvégi Fradi elleni rangadón viszont mindhárom gólt pontrúgás után kapta.

Máskor mi szoktuk ezekkel megbontani a Fradit, de most hétvégén ők vertek meg minket ezzel. Erre mindenképpen fel kell készülnünk”

– tette hozzá a Paks középpályása.

Stefan Gartenmann, a Ferencváros védője a találkozó előtt Robbie Keane-t méltatta.

„Sok minden változott, mióta Keane az edző. Robbie-nak is meg kellett érezni a keretet, nekünk is jobban meg kellett értenünk a játékot, amit játszatni akar velünk. Ez az elmúlt hónapokban sikerült, mert jó meccseket játszunk. Nagy hangsúlyt fektetünk az offenzív játékra, a csatáraink lövik is a gólokat. Nekünk arra kell törekedni, hogy a mi játékunk érvényesüljön holnap. Azon fog múlni a kupadöntő, hogy melyik csapat tudja ráerőltetni az akaratát a másikra” – mondta a svájci válogatott Stefan Gartenmann, aki hangsúlyozta, hogy igyekeztek normális mederben tartani a felkészülést és kevés dolgon változtatni, hogy fókuszáltak maradjanak a fináléra.

Stefan Gartenmann élvezi a játékot Robbie Keane irányítása alatt

Fotó: Adam Molnar

A szerda esti mérkőzést Pintér Csaba vezeti majd, a magyar szövetségtől kapott tájékoztatás szerint telt ház lesz a Puskás Arénában.

A várható kezdőcsapatok:

Ferencváros: Dibusz - Cissé, Szalai G., Gartenmann - Makreckis, Tóth A., Maiga, Abu Fani, Traoré - Pesics, Varga B.

Paks: Szappanos - Kinyik, Vas, Szabó J. - Osváth, Vécsei, Papp, Windecker, Mezei - Ötvös, Tóth B.