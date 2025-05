Szappanos Péter középen maradt Alekszandar Pesics tizenegyesénél

Fotó: Polyák Attila - Origo

A Paks az előző szezonban őszi bajnok volt, idén pedig a 31. fordulóig megvolt az esélye a bajnoki címre, így adja magát a kérdés, hogy fogható-e a Fradi a bajnokságban.

„Két éve ott vagyunk lőtávolon belül, de azért látni kell a keretek mélységét is. Nagyon ritka, hogy a Fradi olyan sokáig hullámvölgyben legyen, mint az idei szezonban, de ez nyilván abból is adódott, hogy még tavaszi szezonban is Európa-liga meccseket játszottak. Persze, még most sem bajnokok, de szerintem be fogják húzni. Az, hogy kiélezett a verseny, az mutatja, hogy jó úton járunk. A magyar futballnak is jó, hogy hátra van még két forduló, de a Fradi még nem bajnok” – folytatta a 34 éves kapus, aki hangsúlyozta, fontos volt, hogy túl tudtak lendülni a 93. percben kapott véleményes gólon.

Kilencvenhat kiló vagyok, nekem nehezebben fújnak le egy faultot, mint a hatvan kilós kapusoknak. Ezzel az átokkal együtt tudok élni. A jövőben majd jobban odafigyelek rá, hogyan jövök ki”

– mondta az Origónak Szappanos Péter, aki két tizenegyest hárította a szétlövésben.

Fotó: Polyák Attila - Origo

A Paks győzelmével nyolc év után jött össze a címvédés a Magyar Kupában. A tolnaiak újabb az újabb diadalukkal a következő szezonban is az Európa-liga selejtezőjében indulhatnak.