Szerda este rendezték a 85. Magyar Kupa-döntőt, a Ferencváros és a Paks összecsapása pedig a labdarúgás ünnepe volt. A Fradi és a Paks mérkőzésére közel 55 ezer szurkoló volt kíváncsi a Puskás Arénában. A mérkőzés nagy részében a Fradi dominált, ennek ellenére az első félidő végén a Paks szerzett vezetést. A folytatásban is a fővárosi csapat volt aktívabb, de komoly ziccerekig nem jutott el Robbie Keane csapata, végül a 93. percben mégis hosszabbításra mentette a meccset. A ráadásban a Fradi sokkal aktívabb volt, lőtt is egy gólt, amit les miatt érvénytelenítettek, ezt leszámítva azonban nem született újabb találat a mérkőzésen, így jöhetett a 11-es párbaj, melyben Szappanos Péter két tizenegyest is védeni tudott, ezzel pedig a Paks került ki jobban a szétlövésből és megvédte a címét a Magyar Kupában.

Remek mérkőzésre volt kilátás, mivel az elmúlt években rendre a Fradi és a Paks játszotta egymással a legélvezetesebb és egyben legkiélezettebb rangadókat az NB I-ben. A címvédő Tolna megyei csapat tavaly ezüstérmes volt az OTP Bank Ligában, idén pedig jó esélye van a harmadik helyre, így a játékerőt tekintve az összecsapás korántsem Dávid és Góliát küzdelmét ígérte – ahogy azt sokan próbálják eladni. Hogy milyen lesz a játék minősége, azt előre nem lehetett tudni, az viszont garantált volt, hogy elképesztő hangulat lesz, mivel egy nappal a kupadöntő előtt minden jegy elkelt a Puskás Arénában sorra kerülő összecsapásra. A paksi szurkolók is szép számban elkísérték csapatuk a Fradi elleni kupadöntőre

Fotó: Polyák Attila - Origo A Fradi is a Paks összecsapása lassan klasszikus lesz Ha a Marco Rossi vezette magyar válogatott játszik a Puskás Arénában, akkor tulajdonképpen már hírértéke sincsen annak, hogy telt ház előtt rendeznek egy adott meccset, most már az lenne szenzáció, ha üres székek lennénk a nemzeti csapat összecsapásain. Azonban az rendívül szokatlan és egyben felemelő, hogy két NB I-es csapat mérkőzésén – még ha az egyik a Fradi is, amelynek a legtöbb szurkolója van az országban – több mint 60 ezer ember kilátogat egy szerdai estén. A Puskás Aréna környékén elképesztő mennyiségű ferencvárosi szurkolót lehetett látni, azonban a kezdő sípszó előtt eléggé hézagos volt a lelátó, minden bizonnyal gondok akadtak a beléptetésnél, vagy pedig a büfében ragadt jó néhányan. Azonban hiába nem volt meg a telt ház a kezdésre, a két csapat este hét órakor elkezdte a mérkőzést. A Fradi a Dibusz – Gartenmann, Cissé, Szalai G. – Makreckis, Maiga, Abu Fani, Civic – Tóth A. – Saldanha, Varga B. összeállításban lépetett pályára, míg a Paks a Szappanos – Ötvös, Hinora, Szabó J. – Osváth, Mezei, Papp, Windecker, Vas – Tóth B., Haraszti kezdővel futott ki a Puskás Aréna gyepszőnyegére. A sérüléssel bajlódó Windecker József vállalni tudta a játékot

Fotó: Polyák Attila - Origo A kezdésre meg nem érkező szurkolók lemaradtak arról, hogy a Fradi a negyedik perc elején kis híján megszerezte a vezetést. Matheus Saldanha jobbról becselezte magát a tizenhatoson belülre, a középre tett labdájába Szappanos Péter bele tudott kapni, Ötvös Bence pedig ki tudta azt vágni az érkező Tóth Alex elől. Ezt követően is a Fradi maradt támadásban, a nyolcadik percben pedig újabb helyzete maradt ki a fővárosi csapatnak. Egy szép súlypontáthelyezés végén a bal oldalon felfutó Eldar Civic kapta a labdát, aki megnézte magának a hosszú alsót, de a bosnyák szélső lövése néhány centivel elkerülte a bal kapufát.

A Paks mélyen védekezett, a kontratámadásaival pedig nem tudott veszélyt kialakítani, a Fradi játékán ellenben azt lehetett érezni, hogy bármikor megszerezheti az első gólt. A következő nagy helyzetre a 18. percig kellett várni. Tóth Alex játszott Varga Barnabáshoz, aki egy csellel elment Vas Gábor mellett, majd megcélozta a bal alsót, a közeli lövését azonban Szappanos védeni tudta, a kipattanót pedig ezúttal is Ötvös vágta ki az érkező Tóth Alex elől. Fotó: Mirkó István - Magyar Nemzet A 23. percben aztán a meccs addigi legnagyobb helyzete maradt ki. Saldanha remek kiugratásával Varga Barnabás lépett ki ziccerben, de a magyar válogatott támadó 14 méteres lövése méterekkel elkerülte a kaput, kis híján bedobás lett belőle. A kihagyott ziccer után pedig majdnem büntetni tudott a Paks. A 25. percben Mezei Szobolcs jobb oldali szögletre Dibusz Dénes alászaladt, a hosszún érkező Tóth Barnának hét méterről az üres kapuba kellett volna fejelnie, de a paksi támadó kapu fölé stukkolt. A Fradi az első félidőben életveszélyes támadásokat vezetett, a befejezésekbe viszont rendre hiba csúszott. Néhány perccel később a jobb oldalon rendkívül aktív Saldanha kapott egy indítást, a középre tett labdája viszont a berobbanó Varga Barnabás mögé érkezett. Fotó: Mirkó István - Magyar Nemzet A folytatásban a Fradi kontrollálta a játékot, de újabb nagy helyzetet már nem tudott kialakítani, ráadásul az első félidő legvégén jött a hidegzuhany. A hosszabbítás első percében Dibusz Dénes kipasszolt labdáját Cebrail Makreckis vesztette el, a lecsorgóra Tóth Barna csapott le, és futtából, 23 méterről kilőtte a jobb alsó sarkot (0-1). A Paks 30 éves támadója a szezonbeli hatodik Magyar Kupa-meccsén a második gólját lőtte.

Fotó: Polyák Attila - Origo A második félidőt jobban kezdte a Fradi, a 49. percben egyenlíthetett volna fővárosi csapat, de Civic bal oldali szabadrúgását a berobbanó Saldanha nem tudta kapura csúsztatni. A folytatásban aktívabb volt a Fradi, a nagy helyzete viszont nem volt a fővárosi csapatnak, míg a 62. percben Bognár György együttese majdnem növelni tudta az előnyét. Ötvös Bence kapott egy remek kiugratást a jobb oldalon, kapura tört, majd éles szögből lőtt, de Dibusz jól zárta a szöget és fontos védését mutatott be. A Fradi hiába támadott többet, akadozott támadójáték, Robbie Keane pedig a 64. percben belenyúlt a meccsbe. Lejött a pályáról Civic, Abu Fani és Varga Barnabás, a helyükre pedig Lenny Joseph, Adama Traoré és Alekszandar Pesics érkezett a pályára. Joseph aktívan szállt be meccsbe, két perccel később egy kontratámadás végén majdnem gólpasszt adott Pesicsnek, a 70. percben pedig Szappanos Péter bevédte a gyengécske lövését. A paksi kapust egyedül az mentette meg, hogy a francia támadó lesről indult, így a gólját elvette Pintér Csaba játékvezető. Fotó: Mirkó István - Magyar Nemzet A 75. percben Bognár György is változott. Haraszti Zsolt helyére Vécsei Dávid érkezett, a gólszerző Tóth Barna helyét pedig Böde Dániel foglalta el a pályán. A folytatásban a Fradi ment előre, de ziccerig továbbra sem tudott eljutni Robbie Keane csapata. A következő lehetőségre egészen a 84. percig kellett várni, ekkor Pesics érkezett a hosszún egy beadásra, de a hétméteres fejese a középen álló Szappanos kezében landolt. A hajrában a Fradi mindent megtett az egyenlítésért, a hosszabbítás első percében viszont a Paks dönthette volna el a meccset. A csereként beállt Balogh Balázs állt oda egy 22 méteres szabadrúgáshoz, elcsavarta a sorfal fölött, a labdája azonban a jobb kapufán csattant. A 93. percben azonban még volt egy fordulat a meccsben. Tóth Alex jobb oldali szögletére Lenny Joseph érkezett, a lövése levágódott Vas Gáborral, a lecsorgó viszont visszakerült a francia támadó elé, aki közelről a kapuba sodorta a labdát (1-1). A Fradi gólját azonban nem adták meg azonnal, ugyanis a szöglet után Szappanos fennakadt Kristoffer Zachariassenen, így a gólt percekig videózták, azonban a VAR-szobában úgy ítélték meg, hogy senki nem szabálytalankodott a paksi kapussal szemben, így érvényes maradt a Fradi találata. A Fradi góljával eldőlt, hogy sorozatban a harmadik Magyar Kupa-döntőn lesz hosszabbítás.

Fotó: Mirkó István - Magyar Nemzet A hosszabbítás első felvonásában a Fradi volt aktívabb, a Paks pedig továbbra is mélyen védekezett, mint a mérkőzés nagy részében. A 96. percben aztán felrobbant a stadion, ugyanis újabb gólt lőtt a Fradi. Adama Traoré kapott egy indítást a bal szélen, visszakészítette a labdát a mélységből érkező Zachariassennek, aki 11 méterről a bal alsóba lőtt. Azonban a Puskás Arénában ismét jelezték, hogy vizsgálják a gólt, ugyanis Traoré lesgyanús szituációban kapta az indítást, amit később meg is erősítettek a VAR-szobában, így maradt az állás döntetlen. A paksi játékosok megrohamozták

Fotó: Polyák Attila - Origo A második felvonásban is a Fradi volt aktívabb, a paksi játékosoknak már csak a védekezésre maradt erejük. A fővárosiak játszi könnyedséggel jutottak át a paksiak középpályáján, azonban a támadóharmadban az utolsó passzaikba rendre hiba csúszott, így nem született gól a hosszabbításban, jöhetett a 11-es párbaj. A 11-eseket a Fradi-tábor előtt végezték el, az első lövő pedig a ferencvárosi Pesics volt, akinek a középre tartó lövését a helyén maradó Szappanos védeni tudta. Ezt követően jött a paksi Windecker József, aki magabiztosan lőtt a jobb felső sarokba (0-1). A második ferencvárosi lövő Zachariassen volt, a norvég középpályás magabiztosan lőtt a kapu jobb oldalába a balra vetődő Szappanos mellett (1-1). Paksi részről Ádám Martin érkezett, aki kíméletlenül kilőtte a bal felsőt (1-2). A Fradi harmadik lövője Lenny Joseph volt, akinek a félmagas, balra tartó lövését Szappanos védeni tudta. A paksiak harmadik 11-esét Balogh Balázs végezte el, de a jobbra tartó gyengécske lövését Dibusz védeni tudta (1-2). A negyedik ferencvárosi lövő a brazil Raúl Gustavo volt, aki tökéletesen lőtt a bal felső sarokba (2-2). A paksiak részéről Gyurkits Gergő érkezett, aki kőkeményen a kapu jobb oldalába bombázott (2-3).

A Fradi utolsó 11-esét Ibrahim Cissé végezte el, magabiztosan a jobb felsőbe lőtt (3-3). A Pakstól egy korábbi Fradi-játékos, Vécsei Bálint állt a labda mögé, és magabiztosan a bal felsőbe lőtt (3-4), ezzel pedig a Paks megnyerte a 11-es párbajt és megvédte a címét a Magyar Kupában. A Tolna megyei csapat sikerével eldőlt, hogy Bognár György együttese a következő szezonban az Európa-liga-selejtezőben indulhat majd.

