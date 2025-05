Mint ismert, a Paks megvédte címet a labdarúgó MOL Magyar Kupában, mivel a szerdai fináléban 1-1-es döntetlen után tizenegyesekkel 4-3-ra legyőzte a tavaly is vesztes Ferencvárost. A tizenegyespárbajban Alekszandar Pesics volt az egyik, aki hibázott, és talán nem csupán a kupadöntő múlott ezen, de az is, hogy Varga Barnabás lesz a jövőben is a Fradi első számú tizenegyeslövője.

A Magyar Kupa-döntőkön nézőszámrekordot jelentő közönség előtt megrendezett mérkőzésen 1-1-es rendes játékidőt, majd hosszabbítást követően végül tizenegyespárbajban a Paks bizonyult jobbnak a Fradi ellen. A Fradi támadója, Alekszandar Pesics nagyon flegmán lőtte a tizenegyest

Fotó: Polyák Attila - Origo A Fradi szerb támadója elszórakozta az esélyét A tizenegyesek során a meccs legjobbjának választott Szappanos Péter kivédte a Varga Barnabás helyére becserélt Alekszandar Pesics és Joseph lövését is. A paksi kapus a találkozó után elmondta, ő már két napja tudta, hogy ha a szerb támadó tizenegyest lő, akkor középen fog maradni - írja a Magyar Nemzet. A lap emlékeztetett rá, hogy a Ferencváros tizenegyesei nem először szolgálatnak beszédtémát az idényben, hiszen március végén, a Diósgyőr elleni bajnokin Varga Barnabás és Alekszandar Pesics már összeveszett azon, hogy ki lője a büntetőt. Akkor a magyar válogatott támadó lőhetett, a szerdán történtek után valószínűsíthető, hogy a folytatásban is inkább Varga Barnabás marad a Ferencváros első számú tizenegyeslövője. A teljes cikk IDE kattintva olvasható.

