Az utóbbi évek legizgalmasabb bajnoki hajrája zajlik az NB I-ben, hiszen a címvédő Fradi és a Puskás Akadémia szinte fej-fej mellett küzd a végső győzelemért.

A Fradi és a Puskás Akadémia között zajlik versenyfutás a bajnoki címért

Fotó: Polyák Attila

Döntetlen a Fradi és a Puskás Akadémia rangadóján

Robbie Keane irányításával a Fradi elképesztő formába lendült tavasszal, a csapat a Viktoria Plzennel szembeni Európa-liga-búcsú óta nem talált legyőzőre a bajnokságban és a Magyar Kupában sem, ráadásul mindkét sorozatot megnyerheti ebben a szezonban. A bajnoki cím szempontjából kulcsfontosságú rangadót hárompontos előnyből várhatta az FTC, az NB I-et korábban vezető Puskás Akadémiának pedig minimum döntetlenre, de inkább győzelemre volt szüksége ahhoz, hogy kiélezetté tegye az idény véghajráját.

A Groupama Arénában ezúttal ugyan nem volt teljesen telt ház, de a május 1-jei hosszú hétvége ellenére így is több mint 19 ezren látogattak ki a rangadóra.

A hazai szektor gyakorlatilag megtelt, Felcsútról azonban csak egy szűkebb szurkolói „kemény mag” utazott el a mérkőzésre.

A Fradi-szurkolókra ezúttal sem lehetett panasz, fantasztikus hangulatot varázsoltak a Groupama Arénában

Fotó: Polyák Attila

Már az 1-es villamoson utazva bele lehetett botlani jónéhány Fradi-szurkolóba, akik egyértelműen győzelmet vártak a Puskás Akadémia elleni meccsen. Voltak, akik azt fejtegették, hogy már több fordulóval ezelőtt be lehetett volna biztosítani a bajnoki címet, ha nem lett volna a februári botladozás, melyet követően aztán formába lendült a címvédő. A mérkőzést esélyeshez méltó módon is kezdte a hazai csapat, amely már az elejétől kezdve a kapuja elé szegezte ellenfelét és több helyzetet is kialakított.

Varga Barnabás a 17. percben vezetést szerezhetett volna, de a Puskás tehetséges kapusa, a 20 éves Pécsi Ármin óriási bravúrral védte a magyar válogatott támadó lövését.

Pécsi Ármin a Fradi ellen is remekül védett

Fotó: Polyák Attila

Hiába a hazai fölény, a szünet előtt egy öngóllal a Puskás Akadémia szerzett vezetést, miután Soisalo lövése Szalai Gábor lábán irányt változtatott, alaposan becsapva az elvetődő Dibuszt. A Fradi a második félidőre nagy elánnal jött ki a pályára, Abu Fani behozatala is pozitív hatással volt a támadójátékra, Varga Barnabás pedig egyenlíteni tudott az 52. percben. Ezt követően a Puskásnak is adódtak helyzetei, de összességében a Ferencváros akarata érvényesült, komoly ziccerig viszont nem sikerült eljutnia Robbie Keane együttesének. Az ezúttal is remekül játszó Tóth Alex lövését Pécsi újabb bravúrral védte, Saldanhának is voltak veszélyes pillanatai, de az eredmény már nem változott.

Az 1-1-es döntetlennel a két csapat közötti versenyfutást illetően lényegében semmi sem változott, az éllovas megőrizte hárompontos előnyét, de még három forduló hátravan az NB I-ből.

A Fradi ráadásul kétszer is pályára lép a Paks ellen, ezek közül az egyik találkozóra a Magyar Kupa döntőjében kerül sor a Puskás Arénában.