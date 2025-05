„Ezt nehéz így megfogalmazni, mert minden sikerem, ami eddig volt, az a maga módján a legnagyobb. De nyilván a legmagasabb, amit el lehet érni Magyarországon, az a bajnoki cím, ezért mondhatom, hogy remek évem volt” – fogalmazott a játékos.

Szalai Robbie Keane-nél lett alap- és meghatározó ember, március óta kihagyhatatlan, magabiztos és gólerős, amit Marco Rossi szövetségi kapitány is észrevett. Már másodszor, hiszen a kecskeméti időszaka során is volt már kerettag, most azonban újra bekerült a magyar válogatottba.

Most bajnoki aranyéremmel a nyakában készülhet az összetartásra, pedig a tavaszi idényben az is előfordult, hogy ötpontos előnnyel vezetett a Puskás. Szalaiék azonban soha nem gondoltak arra, hogy elbukhatják a címvédést. „Szerintem senkinek a fejében nem fordult meg, hogy elveszíthetjük a bajnokságot. Tudtuk, hogy milyen kvalitásokkal bír a csapatunk, a játékosok, és a tavaszra érkezett új stáb. Tudtuk, hogy kell egy kis idő, hogy összeérjen az ő gondolatuk a minkkel, de végig hittünk magunkban.”

Szalai és Pesics gólöröme

Fotó: Árvai Károly/Nemzeti Sport

Dibusz Dénes már a nyolcadik bajnoki címét szerezte a Fradival. „Legyünk őszinték, az eddigiek azért nem így alakultak. Volt egy majdhogynem hasonlóan szoros bajnokság 2018-ban, amit a Vidi ellenében elveszítettünk, ott nem sikerültek az utolsó fordulók úgy, hogy meglegyen a bajnoki cím. Szerencsére most jól kezeltük a nyomást, és be tudtuk gyűjteni azokat a pontokat, azokat a győzelmeket, amelyek elengedhetetlenek voltak ahhoz, hogy megnyerjük a bajnokságot. Hiszen a Puskás sem bukott pontokat, úgyhogy nem volt más választásunk, hétről hétre nyernünk kellett. Szerencsére mindig volt egy olyan extra egyéni teljesítményt nyújtó csapattárs, aki ezeket a billegő meccseket el tudta dönteni, illetve a csapat összteljesítménye is mindig stabil volt, így azt gondolom, hogy megérdemelten nyertük meg ezeket a találkozókat, és ezáltal a bajnoki címet is” – értékelt a meccs után az FTC válogatott kapusa.

Fotó: Szabó Miklós/Nemzeti Sport

A Ferencváros vezetőedzője, Robbie Keane szerint nem véletlenül nyert a csapata Győrben. A siker egyik összetevője, hogy nem akart döntetlenre játszani a Fradi, noha az is bajnoki címet jelentett volna a számára. „Gratulálok mindenkinek a klubnál! Hosszú szezon volt, különösen a játékosoknak, hiszen egy új edzőhöz kellett alkalmazkodniuk. Nem azért jöttünk, hogy döntetlent érjünk el – mindenképpen győzni akartunk. Végül sikerült is elérnünk a célunkat” – fogalmazott az ír edző, aki a találkozó után a szeretteit is felhívta – volna.