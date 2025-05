Madarász Ádám 2017-ben került a Ferencvárosi Torna Clubhoz, ahol végigjárta korosztályos csapatokat, majd 2023 júniusában megkötötte első profi szerződését a Fradival. Madarász A 2023/24-es szezonban hét meccsen erősítette az NB III Dél-Nyugati csoportjában szereplő FTC II-t. A most futó idényben alapembere a Fradi második csapatának, 16-szor játszott kezdőként a bajnokságban. Teljesítményére Robbie Keane, a Fradi ír vezetőedzője is felfigyelt. Madarász eddig négyszer volt az NB I-es keret tagja az OTP Bank Ligában, április 20-án, a Nyíregyháza ellen 7-0-ra megnyert bajnokin csereként beállva be is mutatkozott a felnőtt csapatban.

A Fradi szerződést hosszabbított a 18 éves Madarász Ádámmal

Fotó: fradi.hu

A Fradi hosszabbított a fiatal tehetséggel

„Nagyon örülünk, hogy Madival eredményes közös munkát tudunk folytatni. A felnőtt csapat keretéhez tartozik, s már az élvonalban is bemutatkozhatott. A lehetőséget kiérdemelte a mentalitásával, a hozzáállásával és a játékával. Bízunk benne, hogy Tóth Alexhez hasonlóan hamarosan fontos szerepet tölthet majd be a felnőtt csapatban. Madi példája igazolja azt az utat, amit a Ferencvárosnál képviselünk. Szeretnénk a jövőben is minél több fiatal magyar játékosnak megadni a lehetőséget a bizonyításra” – mondta Hajnal Tamás sportigazgató a klub hivatalos honlapjának.