Ha ránézünk az OTP Bank Liga végeredményére, akkor a nyilvánvaló tények mellett, melyek szerint a Fradi lett ismét a bajnok, újra sikerült a címvédés, a Fehérvár és a Kecskemét pedig az NB II-ben folytatja, még néhány fontos dolgot le lehet szűrni. A zöld-fehérek mindössze négyszer szenvedtek csak vereséget a szezonban, ami a legjobb mutató volt az egész NB I-ben, mert a második helyen végzett Puskás Akadémia hétszer is kapitulált az ellenfelek előtt, míg a harmadik Paks pedig nyolcszor. A kapott gólok tekintetében is hasonló a helyzet, a Ferencváros 33 forduló alatt mindössze 31 alkalommal kapott gólt, azaz mérkőzésenként kevesebb, mint egy találatot jegyeztek az aktuális riválisoktól. Ilyen mutatót egyik csapat sem tudott felmutatni a mezőnyből, a második PAFC 38 gólt kapott, míg érdekes módon a legtöbb gólt szerző Paks 47-et, amivel, ha csak ezt a mutatót nézzük az NB I-ben, a hatodik helyen végzett holtversenyben az MTK Budapesttel.

A Fradi csapatában Varga Barnabás (balra) sokat mutatta magát a bajnokságban.

Fotó: Ladóczki Balázs - Origo

A Fradi góljai egyenletesen oszlottak meg a csapatban

A Ferencváros csak egy góllal szerzett kevesebbet a bajnokságban, mint a Paks (64 vs. 65), ugyanakkor ezt úgy sikerült elérnie, hogy a bajnokság felénél vezetőedzőt váltott, Pascal Jansen áttette a székhelyét New Yorkba, a Tottenham egykori legendás csatára, Robbie Keane és a stábja pedig a magyar fővárosba érkeztek, hogy átvegyék a zöld-fehérek irányítását. Lényegében úgy maradt góllövés terén eredményes a címvédő, hogy a focistáknak két különböző játékrendszerben kellett jól teljesíteni.

Ha a konkrét adatokat nézzük, akkor az látható, hogy a Fradi esetében 18 mezőnyjátékos osztozik a 64 megszerzett gólon, azaz a csapatból lényegében Dibusz Dénesen kívül bárki, bármikor képes az ellenfeleknek betalálni. Ráadásul Varga Barnabás és Saldanha is 10, vagy annál több gólt szerzett, utóbbi még csak nem is a szezon elején, hanem a hatodik fordulót követően, szeptemberben érkezett a kilencedik kerületbe. A tovább bontott adatokból az is látható, hogy az FTC-nek szinte egy csapatnyi, nyolc futballistája szerzett három vagy annál több találatot a szezonban. A második helyezett PAFC-nál és a harmadik Paksnál ez a szám egyaránt hat. Míg a csapatból összesen 13-an lőttek gólt Felcsúton, a tolna vármegyeieknél pedig 15-en, így ebben a mutatóban is jobban teljesített a rekord magyar bajnok.