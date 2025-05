A Grande Torino minden idők egyik legerősebb klubcsapata volt. A háború utáni Olaszországban szimbólumként tündökölt: ötszörös bajnokcsapatként uralta a Serie A-t, játékosai szinte kivétel nélkül az olasz válogatott alapemberei voltak.

Soha nem felejtik az olaszok a Grande Torino emlékét

Fotó: instagram.com/torinofc1906/

A Lisszabonban rendezett, Benfica elleni barátságos mérkőzés után hazatérő gépük a rossz látási viszonyok miatt a Superga-bazilika mellett a hegyoldalnak csapódott. A tragédiának nem volt túlélője.

A fedélzeten utazott a tréner, Egri Erbstein Ernő, az olasz futball úttörője, a modern csapatépítés egyik atyja, valamint két lánya egyike. Susanna Egri megmenekült, mert nem tartott szüleivel. A ma már 99 éves Susanna idén is részt vett a megemlékezésen.

A 2025-ös megemlékezés

Idén is több ezren zarándokoltak fel a Superga-dombra, hogy fejet hajtsanak a hősök emléke előtt. A Torino FC hivatalos Instagram-oldala számos képpel és videóval számolt be a megemlékezésről. A szertartás csúcspontján Duván Zapata olvasta fel a szerencsétlenül járt utasok névsorát, egyesével – köztük Egri Erbstein nevét is –, miközben körülötte teljes csend uralkodott.

Különösen megható pillanat volt, amikor egy fiatal édesapa, aki kislányával érkezett a helyszínre, személyes hangú levelet olvasott fel a Grande Torino hőseinek címezve. A levélben úgy fogalmazott: „a halál nem elválaszt, hanem összeköt” – ezzel utalva a tragédia időtálló hatására az olasz sportkultúrában.

Susanna Egri – Egri Ernő idősebbik lánya – a szertartás alatt a klubvezetés oldalán, csendben, méltósággal állt a kegyhely szélén. 2021-ben elvesztette a húgát, Mártát, így ma már ő az egyetlen közvetlen tanúja a családi veszteségnek.

Susanna a megemlékezés során megosztotta édesapja egyik emlékét:

„Találtam egy cetlit, amit apám írt: »Emlékeztesd Ballarint (a Grande Torino kulcsjátékosát - a szerk.), hogy mosolyogjon.« Nagyon fontos volt számára, hogy a játékosai akkor is mosolyogjanak, ha az ellenfél a lábukra vadászik vagy az ítéletek ellenük szólnak.”

Marco Rossi számára is sokat jelent a Grande Torino öröksége

A magyar válogatott olasz szövetségi kapitánya, Marco Rossi gyerekkora óta különleges érzelmeket táplál a Torino iránt. Nagyapja, Gino szenvedélyes Torino-drukker volt, gyakran mesélt neki a csapat hőseiről és Egri Erbsteinről is. Rossi maga is a Torino utánpótlásában kezdte pályafutását.