„Minden játékos karrierjében eljön a pillanat, amikor nehéz döntést kell hoznia” – kezdi Gulácsi Péter a közösségi oldalán közzétett videóban, majd elmondja, „hosszas gondolkodás után úgy döntöttem, hogy a pályafutásom, mint a magyar válogatott kapusa, lezárul”.

Gulácsi Péter nem jászik többet a magyar válogatottban

Fotó: LLUIS GENE / AFP

Gulácsi Péter 58 meccsen viselhette a válogatott mezt

„A Nemzetek Ligája lezártával ez a számomra oly fontos út is befejeződött” – mondta Gulácsi, aki 11 év alatt 58 meccsen léphetett pályára a magyar válogatottban. Gulácsi Péter felejthetetlen és nehéz pillanatokat is átélt a válogatott mezében, mint elmondta, a válogatott fontos szerepet töltött be az életében. A Lipcse kapusa kiemelte, az U16-os csapatban mutatkozott be címeres mezben, majd az U19-esek között is szerepelt, ott lehetett abban az U20-as válogatottban, amely világbajnoki bronzérmet nyert, majd sokáig az U21-es válogatott csapatkapitánya volt.

Gulácsi Péter három Európa-bajnokságon lehetett ott a magyar válogatottal, kettőn pályára is lépett, többek között a telt házas Puskás Arénában is.

Gulácsi köszönetet mondott köszönet a szövetségi kapitányoknak, a játékostársaknak, a stábtagoknak, a családjának és a szurkolóknak. Mint mondta, nélkülük nem érhette volna el ezeket a sikereket.

Hálás vagyok minden egyes pillanatért, és köszönök mindent. Hajrá, Magyarország!

– zárta a mondandóját a visszavonulást bejelentő 35 éves kapus.

Gulácsi a nemzeti együttesben 2014. május 22-én, a dánok ellen 2-2-vel zárult debreceni barátságos találkozón mutatkozott be. Összesen 58-szor szerepelt a válogatottban, amellyel három Európa-bajnokságon vett részt. Legutóbb szeptember 7-én a Nemzetek Ligájában védett, amikor a magyar együttes 5-0-s vereséget szenvedett a németektől Düsseldorfban.

Gulácsi a felnőtt nemzeti együttesben Király Gábor visszavonulása után lett alapember. Az RB Leipzigben első számú kapus, amióta klubja az élvonalba jutott, így már több mint 200 mérkőzésen vele kezdődött a csapat összeállítása. A legjobb szezonja a 2018/19-es volt, amikor az egész Bundesliga legjobb játékosának választották. Pályafutásában komoly törést jelentett, hogy 2022 októberében elszakadt a keresztszalagja, a műtétet követően pedig fertőzés miatt komplikációk léptek fel. A pályafutása is veszélybe került, végül 2023 őszére felépült, de csak 2024 februártól vált ismét kezdővé a lipcseieknél. Klubjával ezüst- és bronzérmeket szerzett a Bundesligában, így rendszeres résztvevője volt a Bajnokok Ligájának is, a két legnagyobb sikere pedig a Német Kupa-diadal 2022-ben és 2023-ban.