Már korábban is írtunk róla, hogy érik a dráma a labdarúgó NB II-ben, és most, két fordulóval a bajnokság vége előtt lassan lehet is szüretelni. A már biztosan bajnok és újra élvonalbeli Kisvárda teljes lelki nyugalomban követheti az eseményeket, és várhatja, hogy vajon a Vasas vagy a Kazincbarcika csatlakozik-e hozzá. Mondhatjuk, hogy mindkét csapatnak a Honvéd kezében van a sorsa.

Kevesen gondolták, hogy a bajnokság hajrájában ilyen fontos szerepet kap a Honvéd

Fotó: Budapest Honvéd

Már mutatjuk is, hogy miről van szó.

Királycsináló lett a Honvéd

Azt sejtettük, hogy izgalmas lesz az NB II utolsó két fordulója, de azt kevesen gondolták, hogy a Honvéd lesz a főszereplő a záró két játéknapon. Illetve sokan nem ilyen főszerepet szántak a pár hónapja még a kiesés elől menekülő vörös-feketéknek. Az elmúlt hetekben a 8. helyre előre lépő és az utolsó két fordulóban inkább előre, mintsem hátra tekintgető kispestiek dönthetik el, hogy melyik csapat legyen a másik feljutó a Vasas és a Kazincbarcika közül.

28 forduló után a Vasas 48 ponttal áll, de ugyanennyi van az egy meccsel kevesebbet játszó Kazincbarcikának is.

Éppen a borsodiak zárják a 28. fordulót, méghozzá hol máshol, mint Kispesten. Márpedig egy pontszerzés a Bozsik Arénában egyrészt komoly bravúr, másrészt fontos lépés lenne az élvonal felé. Ezzel mindenki tisztában van Barcikán, Erős Gábor csapata pedig ennek megfelelően készül a rangadóvá nemesedett találkozóra.

„Az utóbbi időben remek formában van a Kispest, és főként hazai pályán sokgólos, élvezetes meccseket játszanak. Van mögöttük egy fantasztikus szurkolótábor is, ami biztos, hogy nagyszerű hangulatot varázsol majd a Bozsik Arénába. Ahogy minden csapatnak, nekik is vannak gyenge pontjaik, és ahogy ezt eddig is tettük, a legjobb tudásunk szerint igyekszünk felkészülni a mérkőzésre.

Mindent meg fogunk tenni annak érdekében, hogy sikeresek legyünk. A stábbal karöltve minden nap próbálunk lazítani a srácokon, mert amiért jelenleg harcolhatunk, az továbbra is kiváltság kell, hogy legyen, nem teher. Felszabadultan kell játszanunk. Azt hiszem már most nagyon büszkék lehetünk erre a csapatra, mert amit idáig elértek az is megsüvegelendő. Motivációban, elszántságban továbbra sincs hiány, szeretnénk tovább írni a mi kis történetünket

– olvasható Erős Gábor nyilatkozata a klub honlapján.