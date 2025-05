Hornyák Zsolt bajnoki címre vezetheti a Puskás Akadémiát

A felcsútiak edzőjének keményfejűsége és nyughatatlansága egyelőre eredményre vezet, irányításával a Puskás Akadémia csodás szezont fut, és még mindig van esélye a bajnoki cím megszerzésére. Hornyák nem csupán magyar futballistákra támaszkodik, mint a Paksnál Bognár György, hiszen számos légiós van a keretben, de nagyon fontos szerepet szán a saját nevelésű labdarúgóknak. A Puskás kulcsjátékosa, Nagy Zsolt egy ideje a csapatkapitányi szerepet is betölti, ráadásul a magyar válogatottban is egyre nélkülözhetetlenebb, már 29 alkalommal lépett pályára a nemzeti együttesben. A felcsúti együttes bal oldali „mindenese” 30 bajnokin 12 gólt szerzett és 10 gólpasszt osztott ki a szezonban, védekezésben és támadásban is rendre extra teljesítményt nyújt.

Mellette még a 18 évesen debütált Pécsi Ármint érdemes kiemelni, a fiatal kapus elképesztő braúvokra képes,

ha így folytatja, minden bizonnyal külföldön is felfigyelnek rá.

A 20 éves Pécsi Ármin a Fradi elleni rangadón is csodásan védett

Fotó: Polyák Attila

A Puskás Akadémia jelenleg a második helyen áll az éllovas Ferencváros mögött, és még mindig van rá esélye, hogy megelőzze riválisát, ami óriási meglepetés és szenzáció lenne. A Fradi sorozatban a hetedik bajnoki győzelmére készül, és egyelőre lépéselőnyben van, ám egy vereség könnyen megpecsételheti a sorsát. A felcsútiak az utolsó fordulóban hazai pályán fogadják a DVTK-t, a zöld-fehérek pedig az idén még veretlen Győr vendégeként zárják a szezont.

Az FTC és a Puskás Akadémia jelenleg egyaránt 19 győzelemmel áll, pontazonosság esetén elsődlegesen a több győzelem rangsorol, így a tabellán megelőzhetik még a felcsútiak a zöld-fehéreket.

Amennyiben a PAFC nyer, a Fradi viszont kikap, akkor új bajnokot avatnak az NB I-ben. Persze a Ferencváros címvédésére jóval több az esély, de ha mégis csodát tenne a Puskás, akkor Hornyák Zsoltnak nem csak a szerződését hosszabbíthatják meg, hanem még szobrot is emelhetnek a tiszteletére a Pancho Aréna előtt.