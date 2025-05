Ronaldo és a pápától kapott bor

Bár Vampeta akkora karriert sosem futott be, mint Ronaldo, az kétségtelen, hogy igazi egyéniség volt a pályán és azon kívül is. Már csak a furcsa beceneve miatt is, amit gyerekkorában kapott amiatt, hogy hiányoztak az elülső fogai. A Vampeta ugyanis vámpírt jelent, de emellett sokszor „Capetának” is hívták, ami portugálul azt jelenti, hogy „ördög”.

Pályafutása legnagyobb sikereit kétségtelenül a brazil válogatottal érte el, amellyel 1999-ben megnyerte a Copa Américát, 2002-ben pedig tagja volt a világbajnokságot nyert csapatnak. Bár a tornán mindössze húsz percet játszott a Törökország elleni csoportmeccsen, de Vampetának ennyi bőven elég volt ahhoz, hogy a nyakába akasszák az aranyérmet. A hazatérést követően állítólag olyan részeg volt, hogy Fernando Henrique Cardoso köztársasági elnök előtt szaltózott, ám ezt tagadta. Ugyanakkor a közelmúltban Ronaldo elismerte, hogy honfitársa jó barátságot ápolt az alkohollal és még nála is magasabb szintre emelte a bulizás fogalmát a mérkőzések után.

„Nálam lakott, én pedig elmentem Brazíliába. Volt egy borospincém, 100 palack borral, két hét alatt mindet megitta egyedül. Egyet sem hagyott, sőt kinyitott még egy ládát is a lakásban, amiben volt egy különleges darab. Egy 1976-os palack volt, amit egy párizsi étteremben vettem 10 ezer euróért. Ő és a barátai kinyitották a palackot, és kitöltötték műanyag poharakba. Azt mondta, hogy meleg, és jégkockát tett bele” – mesélte a brazil fenomén a Cadena SER-nek.

Ronaldo barátja, Vampeta nyakában a 2002-es vb-döntő után

Fotó: MARKUS ULMER / picture alliance

Vampeta nem tagadta a tettét, sőt elmondta, hogy az eset után Ronaldo nagyon dühös volt rá.

„Egyszer elmentem hozzá, egy társasházi lakásban lakott, ahol Dida, Roque Junior és mások is éltek. Már eléggé részeg voltam, amikor lementem egy üveg borért a pincébe. Végül megittam az összeset. Az egyik bort II. János Pál pápa adta neki egy vatikáni látogatás során... Ronaldo nagyon ideges lett, azt akarta, hogy fizessem ki, de mondtam neki, hogy ecet ízű volt a bor…” – mondta a brazil világbajnok a Gazzetta dello Sportnak adott interjújában, majd egy másik történetet is elmesélt.