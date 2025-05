Az olasz bajnok Inter jutott be elsőként a labdarúgó Bajnokok Ligája fináléjába, miután az elődöntő keddi visszavágóján, fordulatos mérkőzésen, hosszabbítás után 4-3-ra legyőzte a vendég FC Barcelonát és 7-6-os összesítéssel megnyerte a párharcot. Az Inter hőse a 36 éves kapus, a svájci válogatott Yann Sommer volt, aki elképesztő védéseket mutatott be a találkozón. A Bayern Münchentől érkezett kapusra már eddig is úgy tekintettek Milánóban, mint egy megnyert lottóötösre, most azonban elfogytak a jelzők vele kapcsolatban.

Az Inter 36 éves kapusa egészen elképesztő mérkőzést produkált. Hét védést mutatott be a Barcelona ellen, ezek közül több olyan is volt, ami bravúrkategóriába sorolható, így nem csoda, hogy a meccs után az UEFA őt választotta meg a találkozó legjobbjának. Az Inter kapusa, a svájci Yann Sommer 36 évesen érhet fel a csúcsra

Fotó: Jose Breton/NurPhoto via AFP Az Inter kapusa felér egy lottóötössel A svájci Yann Sommer 2014 és 2023 között védett a Bundesligában, ez idő alatt a német bajnokság legjobb kapusai között tartották számon, de valamiért sosem csapott le rá egyetlen sztárcsapat sem. 2023 januárjában aztán 9 millióért megvette a Bayern München, ugyanis a balul sikerült katari világbajnokság után a német válogatott Manuel Neuer eltörte a lábát egy síbalesetben, így a bajor klubnak kellett egy jó kapus. Sommer azért vették meg, hogy pótolja Neuert, amíg kell, de komoly tervei nem voltak vele a bajor klubnak, így a 9 millió euróért igazolt kapust 2023 nyarán továbbpasszolták az éppen kapust kereső Internek. És miért is keresett kapust a milánói csapat? Mert a 2022/23-as szezonban Simone Inzaghi együttese elmenetelt a BL-döntőig, a csapat egyik legjobbja pedig az az André Onana volt, akiért olyan ajánlattal állt elő a Manchester United, ami felért egy lottóötössel. Yann Sommer masterclass ⛔👏@QatarAirways | #LetsFly pic.twitter.com/Dk7aKhSl0p — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) May 6, 2025 „Amikor hallottuk, hogy a Manchester United érdeklődik Onana iránt, 14 millió euróban reménykedtünk, mert André jó szezont futott, és bejutottunk a Bajnokok Ligája döntőjébe. Két nappal később faxon kaptunk egy hivatalos, 21 millió eurós ajánlatot a Manchester Unitedtől, majd kitört belőlünk a nevetés. Mondtam az asszisztensemnek, hogy faxolja el nekik, hogy 51 millió eurót kérünk, különféle bónuszokkal, de csak vicceltem. Másnap reggel a Manchester United megerősítette az 51 millió eurós vételárat. Mi közben Yann Sommerért 5 milliós ajánlatot tettünk, amit azonnal elfogadtak, így Onana eladásából 46 milliós nyereséget könyvelhettünk el. Mondtam is az asszisztensemnek, hogy nyisson ki egy üveg tamarindot. Úgy éreztem, mintha megnyertük volna a lottót” – olvasható az interneten ez az idézet, melyet a troll oldalak úgy próbálnak eladni, mintha az Inter elnök-vezérigazgatója, Giuseppe Marotta mondta volna.

André Onana eladásával nagyon jól járt az Inter

Fotó: Jon Hobley/MI News/NurPhoto via AFP Beppe Marotta azonban sosem beszélt ennyire tiszteletlenül sem a Manchester Unitedról, sem pedig André Onanáról, az elképzelt történet viszont rendkívül vicces. Az Inter két évvel ezelőtt nyomott áron megvette a világ egyik legjobb, de egyben legalulértékeltebb kapusát, most pedig ismét készülhet a Bajnokok Ligája-döntőre. Ellenben az Onanáért egy vagyont fizető Manchester United 15. helyen áll a Premier League-ben, a szurkolóknak pedig folyamatosan remegniük kell, amikor a kameruni hálóőr kapuja felé tart egy lövés.

