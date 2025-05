Alighanem a valaha volt legjobb üzletet kötötte az AFC Bournemouth, amikor 2023 nyarán alig 18 millió euróért megszerezte Kerkez Milos játékjogát a holland AZ Alkmaartól. A 21 éves 23-szoros magyar válogatott védő ugyanis alighanem az idei nyári átigazolási időszak legnagyobb szenzációja lesz, a Premier League-ben a 10. helyen álló csapat pedig jelen állás szerint annyi pénzt kérhet érte, amennyit nem szégyell.

Nem véletlen, hogy a legnagyobb sztárcsapatok listáján szerepel Kerkez Milos

Fotó: GLYN KIRK / AFP

A Liverpool után ugyanis immár nem csak a Manchester City, hanem a Real Madrid is ott sorakozik a kérők között. Carlo Ancelotti nyári távozásával alighanem jelentős fiatalítás kezdődik a csapatnál, a kispadot minden bizonnyal elfoglaló Xabi Alonso pedig úgy néz ki, hogy Kerkezt képzeli el a baloldali szárnyvédőnek.

Kerkez Milos fehérben?

A Real Madridhoz közelinek számító Marca című sportújság már egy hónapja is Kerkezt méltatta egy elemzésében, most pedig egyenesen azt írja, ahogy az átigazolási hírek terén megbízható forrásnak számító Fabrizio Romano is, hogy a 15-szörös BL-győztes klub már nemcsak nézegeti, de akarja is a magyar válogatott focistát.

Kerkeznek 2028. június 30-ig szóló szerződése van Bournemouth-ban, viszont ilyen ostrom alatt aligha fogják tudni megtartani legértékesebb játékosukat, főként úgy, ha minden európai sorozatról lemaradnak, ami most nagyon is valószínűnek tűnik. Az viszont biztos, hogy Kerkez Milos átigazolása annyi pénzt fialhat, amiből alaposan meg tudják erősíteni a csapatot a következő idényre.

