Szoboszlai és Kerkez hamarosan csapattársak is lehetnek

A Bournemouth játékosa arról is beszélt, hogy a Premier League teljesen más szint.

„A legtöbb ember nem érti, hogy milyen szinten játszom ebben a korban. Biztos vagyok benne, hogy Dominik is megerősítené, hogy ez egy teljesen más szint, mint bármi más. Ez is 90 perc, de olyan, mintha 230 lenne egy másik ligában játszva. Egyszerűen teljesen más”.

Végül szóba került a magyar válogatott is, amellyel kapcsolatban Kerkez ismét elmondta, hogy ősszel a térdproblémái miatt hagyott ki négy meccset, és nem azért, mert gondja lett volna Marco Rossi szövetségi kapitánnyal, amit bizonyít, hogy márciusban is végig a pályán volt a törökök elleni Nemzetek Ligája playoff-meccseken.

„Szerintem jó idők várnak a válogatottra. Voltak már jó időszakaink és rosszak is, a futball már csak ilyen. A különbséget szerintem most az jelentette, hogy kevesebb volt a sikeréhség a játékosokban, engem is beleértve. Mindenkinek mindent meg kell tennie a válogatott mezéért. Ez egy fontos dolog, amit a mester is elmond nekünk, és ezt nekünk be kell tartanunk. A törökök elleni meccseken sokat tanultunk: ha nem vagy éhes a sikerre, ha nem állsz készen és nem a megfelelő érzésekkel lépsz pályára, akkor ez történik” – mondta a magyar válogatott labdarúgó.

