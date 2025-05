Kerkez Milos a nyáron dönthet a jövőjéről, ráadásul a magyar válogatott hátvéd abban a kellemes helyzetben van, hogy több kérője is akad. Korábban arról szóltak a hírek, hogy a Liverpool lesz a biztos befutó, de most úgy tűnik, korántsem a Vörösök az egyedüliek, akik elvinnék a remek bekket. A jelenlegi angol bajnok kapcsán a balhátvéd az egyik olyan pozíció, amelyet a jelek szerint megcéloznak a nyáron, mivel Andy Robertson nem tudja folyamatosan megismételni a Liverpoolban nyújtott korábbi teljesítményét ebben a szezonban. Ugyanakkor a mostani hírek szerint Guardiola Manchester City-je is érdeklődik a magyar válogatott focista iránt és a nyáron lecsapna rá.

Kerkez iránt igazi óriások érdeklődnek.

Fotó: PAUL ELLIS / AFP

Kerkez szíve szerint a Liverpoolt választaná

A sajtóhírek szerint Kerkez érdeklődik az Anfieldre költözés iránt a nyáron, és a Vörösök állítólag már tárgyaltak a képviselőivel. A Liverpool azonban a jelek szerint még nem tett hivatalos ajánlatot a balhátvédért, így a Manchester City lecsaphat rá, és kifizetheti azt a 45 millió fontot, amit a Bournemouth kér az eladásáért. Ha ez így lesz, akkor a 21 éves játékosnak el kell döntenie, hogy kitart-e a Merseyside-ra való költözés mellett, vagy alternatívaként beleegyezik, hogy csatlakozzon Guardiola csapatához. A liverpooliak állítólag az Ajax játékosát, Jorrel Hatót is szemügyre veszik, és akár leigazolják Kerkezt, akár nem, megvennék Hatót. Mindenesetre érdekes csata van kibontakozóban Kerkez Milosért és csak az tűnik biztosnak, hogy a nyáron elhagyja a Bournemouth együttesét.