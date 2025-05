Nem akármilyen nap lesz a szombati az NB I-ben, hiszen az OTP Bank Liga utolsó fordulójában fog eldőlni, hogy a Fehérvár vagy Debrecen lesz-e a második kieső a Kecskemét mellett, ahogy az is, hogy a Ferencváros sorozatban hetedik alkalommal is bajnok lesz-e, vagy a Puskás Akadémia története során először hódítja el a bajnoki trófeát. Most kiderült a válasz a nagy versenyfutás egyik legfontosabb kérdésére.

2022-ben a Groupama Arénában vette át a trófeát a Ferencváros. Kiderült, hogy most nem így lesz.

Fotó: Illyés Tibor / MTI Fotószerkesztõség

Kiderült az idei forgatókönyv

A Magyar Labdarúgó Szövetségnek (MLSZ) tehát dönteni kellett, hogy hova vigye a trófeát és az érmeket. A Ferencváros jelenleg 3 ponttal vezet a 63 ponttal második Puskás Akadémia előtt, azonban, ha kikap Győrben, a PAFC pedig legyőzi a Diósgyőrt, akkor több győzelmének köszönhetően a felcsúti csapat lesz a bajnok. Logikus lenne tehát, ha a szövetség Győrbe vinné a trófeát, de más lesz a forgatókönyv, szúrta ki a Magyar Nemzet.

A Ferencváros hivatalos oldalán megjelent hír szerint a klub közös meccsnézést tervez a Groupama Arénánál, és, az is kiderült, hol veszi át a Fradi a bajnoki trófeát, ha a csapat megvédi a bajnoki címét. Ebben az esetben ugyanott, a stadion parkolójában lesz a trófea- és az éremátadás.

A horvátok vállalják a rizikót

Déli szomszédunkban, Horvátországban is hasonló a helyzet, ott a Dinamo Zagreb és a Rijeka fut versenyt, de még a Hajduk Split is kijöhet nevető harmadikként a buliból. A szövetség ott úgy döntött, hogy Marijan Kustic elnök Zágráb és Rijeka között félúton egy autópályapihenőben követi az eseményeket és onnan indul a majdani győztes stadionjához. Mindezt pedig filmre is veszik.

