Király Gábor pályafutása alatt - saját kimutatása alapján - 882 mérkőzésen lépett pályára, ebben az adatban szerepelnek a bajnoki, a nemzetközi és a válogatott mérkőzések is.

Király Gábor 18 évet védett külföldön

Fotó: Szabó Gábor - Origo

Király Gábort nem keresik Magyarországról

„Ötévesen kezdtem és negyvenhárom voltam, amikor befejeztem. Benne éltem egy rendszerben. Új életet kellett kezdeni, ami nem volt nehéz, mert nagyjából huszonöt évesen már elkezdtem építeni az életemet" - utalt a Király Sportlétesítményre, amely visszavonulásakor már tizenhat éves volt. Jelenleg már hatvanöt kollégája és négyszáz gyerek munkáját, sportolását koordinálja a hét pályával, egészségügyi egységgel és szakorvosokkal, szállodával ellátott létesítményben és egyesületben. "Azt szoktam mondani, hogy én állandó lakos vagyok a labdarúgásban, nem csak átmenetileg szerepelek itt. Mindegy, milyen helyzetben van a magyar futball, én labdarúgónak születtem. Mindig azt mondtam, hogy a külföldön szerzett tapasztalataimat szeretném hazahozni és a gyerekeknek átadni".

Pályafutása lezárásakor korábbi külföldi egyesületei konkrét pozíciókkal keresték meg, ám ő 18 külföldön töltött év után már nem akart ott élni. Úgy vélte, tapasztalatával tudna máshol is segíteni, ám mivel nem keresik Magyarországról, azt csinálja, amit felépített.

„Van edzői végzettségem, megszereztem a legmagasabb kapusedzői képesítést, ezekkel Európa bármelyik profi csapatánál lehetnék kapusedző. Elvégeztem az akadémiai igazgatói és a sportigazgatói tanfolyamot is. Rengeteg vezetői könyvet olvasok, ezeket be tudom építeni a saját egységünkbe” – idézi az MTI az M4 Sportnak nyilatkozó Király Gábort, aki hangsúlyozta, hogy a stadionban szerzett tapasztalatokat is tudja hasznosítani.

Fotó: Berliner-zeitung.de

„Amikor Oliver Kahn befejezte a futballt, beszéltünk telefonon és megkérdeztem tőle, hogy azt az adrenalint, amit csak mi, kapusok ismerünk, hogy kompenzálja a civil életben. Nevetve mondta, hogy ilyen nincs a privát életben. Ez teljesen más" - utalt arra, hogy a hálóőröknek gyorsan kell jó döntést hozniuk, aminek azonnal látják az eredményét. "Nagyon örülök, mikor szorít minket egy-egy feladatnál az idő, mert akkor nagyon gyorsan tudom jó irányba terelni a dolgokat."