A kisvárdai szurkolóknak bőven volt okuk az örömre tavasszal

Fotó: kisvardafc.hu

Említette, hogy szeretné, ha több jó csapat lenne az NB I-ben. Jót tenne a magyar futballnak a nagyobb létszámú bajnokság?

Két dologra bontanám a dolgot, egyrészt a 12 csapat gazdasági ereje és a színvonal megtartása miatt indokolt a mostani formáció, viszont egyszerre akarunk fiatal és magyar játékosokat a csapatokba tenni. Ha a 12 csapatból két kieső van, az hatalmas versenyhelyzetet teremt és amiatt a középtávon, vagy hosszútávon kitűzött célt lehetetlen elérni.

Ha azt szeretnénk, hogy az akadémisták lehetőséghez jussanak, akkor 16 csapara van szükség. Ez a modell Európában nagyon sok fiatal játékost kinevelő bajnokságban működik, de ahogy mi működtetjük ezt a rendszert, úgy sehol a világon nem működik.

És mi a véleménye az MLSZ azon tervéről, hogy átlagosan öt magyar játékosnak kell pályán lennie majd az NB I-es csapatokban?

Semmi problémám nincs ezzel, ha időben értesülünk róla és van lehetőség felkészülni, mert akkor meg fogjuk tudni oldani. Az NB II-ben a fiatal szabály ugye kötelező volt, az élvonalban ez a lehetőség opcionális. Azért tartom csak igazságtalannak ezt, mert ha a tőkeerősebb klubok nem akarnak ezzel élni, akkor más piacról választhatnak, adott esetben előnyt szerezhetnek. Persze, ha az elmúlt éveket nézzük, így is vannak kiugró eredmények, mint amit a Kecskemét elért zömében magyar játékosokkal, vagy ott van a Paks, amely hosszú ideje stabil kerettel elől tud lenni. Viszont ez olyan pici piac, amely nem teszi lehetővé, hogy minden egyes klub csak magyar játékosokat szerepeltessen, illetve vannak nemzetközi célokért küzdő csapatok is, meg végső soron ez üzlet is. Szóval nagyon sok mindennek kell megfelelni, de azt azért mondhatjuk, hogy

a világ profi futballtérképén ilyen nem nagyon van máshol. Ha a nyugati bajnokságokban lévő csapatok meghallanák, hogy az adott nemzet játékosainak kötelezőszerűen kell játszaniuk, valószínűleg tótágast állnának.

Már keresi az új edzőt a Kisvárda sportigazgatója, Révész Attila

Fotó: kisvardafc.hu

Korábban nyilatkozta, hogy az élvonalban már nem ön fogja irányítani a csapatot. Ismét külföldi edzőben gondolkoznak, vagy mik a tervek az NB I-re?

Tudjuk, hogy a mostani futballunk az NB I-be kevés lesz, így minden csapatrészbe szükségünk lesz erősítésre. A legcélszerűbb az lenne, ha olyan edzőt tudnánk ide hozni, aki ismeri a magyar futballt, hasonló mentalitású, mint én, emellett piszok motivált. Bízom benne, hogy fogunk ilyet találni, de sok mindennek kell megfelelni, többek között a szövetségi szabályok betartásának, amelyek sok esetben megnehezítik az edzők életét, ezért a kezdeti megállapodások ellenére a legkevésbé sem akarják betartani ezeket a szabályokat, pedig a klub igényeit figyelembe kell venni.

Az újoncokra sokszor legyintenek, pedig két éve a Kecskemét is megmutatta már, hogy akár rögtön is lehet csodát tenni, a Győr idén szintén dobogó közelben tudott lenni. A Kisvárda, ha nem is első nekifutásra, de volt már bronz- és ezüstérmes is az élvonalban. Újoncként képes lehet jövőre hasonlóra, vagy a cél, hogy megtartsa a csapat a másodosztályú lendületet?

A biztos bennmaradás a logikus cél, de az élvonal gazdasági erejét figyelembe véve nem is lehet más. A rövid felfutás és erős visszaesés nagy kockázatot rejt magában, ezért tudatosan szeretnénk építkezni. Úgy látom, hogy tudtunk tanulni abból a hibából, hogy kiestünk és most már a fiatal játékosaink is lényegesen tapasztaltabbak lettek, jobban számíthatunk majd az utánpótlásunkra.