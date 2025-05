A Kisvárda az elmúlt idők tendenciáját követve saját környezetéből nevezte ki a következő időszak új vezetőedzőjét, Gerliczki Mátét.

Fotó: Kisvárda FC

Gerliczki Máté lett a Kisvárda vezetőedzője

A klub honlapjának a beszámolója szerint a 46 éves szakember 2021-ben került Kisvárdára, kezdetben az U19-es csapatnál dolgozott, aztán az NB III-as tartalékcsapatot vezette, stábtagja volt Török László vezetőedző tréneri csapatának, majd megbízott vezetőedzőként dolgozott 2023 őszén a felnőtteknél az NB I-ben Milos Kruscsics távozása és Mátyus János érkezése között. A 2023-2024-es szezonban az NB III-ban bronzérmet szerzett a Kisvárda Master Good II-vel, az előző, 2024-2025-ös kiírásban pedig asszisztensedzőként volt tagja a csapatot az NB I-be visszavezető Révész Attila vezetőedző stábjának.

Gerliczki Máté most fejezi be a pro-licences edzőképzést, így immár kinevezett vezetőedzőként dolgozhat az élvonalban.

A mostani kurzuson olyan csoporttársai voltak, mint a Kazincbarcikát az élvonalba juttató Erős Gábor, a Nyíregyháza Spartacusnál a bajnoki hajrában tevékenykedő és a csapatot az élvonalban tartó Szabó István, a Fehérvár FC-vel sokáig sikeresen dolgozó Pető Tamás és az MTK-nál jól teljesítő Horváth Dávid. Vagyis Gerliczki Máté a sokra hivatott edzőgeneráció tagjának tekinthető, ráadásul hosszabb ideje a klubnál dolgozik, így jól ismeri a lefektetett képzési filozófiát, egyben nagy kihívásnak tekinti ezt a feladatot.

„Gerliczki Máté elsődleges feladata a leendő keret várható erősségének megfelelő helyezés megszerzése, ami álláspontom szerint a hatodik-kilencedik lehet – fogalmazta meg az új vezetőedző elé állított célokat Révész Attila sportigazgató.

– Másodsorban pedig az első kifutó akadémiai korosztályunk tagjainak integrálását a következő két évben meg kell valósítani, ahogy az a tavaszi szezonban kapusunk, Popovics Ilija esetében már sikerült is. Ez sem ismeretlen a számára, hiszen ezek a gyerekek alkották a vázát a tavaly az NB III-ban bronzérmes csapatnak, amit Gerliczki Máté irányított. Azóta ezek a játékosok erősödtek és fejlődtek, többen közülük már a nagycsapattal edzettek az utóbbi hónapokban. Ebben a feladatban klubunktól segítséget kap Supka Attila akadémiai szakmai igazgatótól és Gálhidi György integrációért felelős szakembertől, az ő tapasztalatuk is rendelkezésre áll, és természetesen bármikor fordulhat hozzám is.

Reméljük, kinevezésével újabb nagyszerű edzőt állítunk sikerpályára, és ne feledjük, amikor 2022-ben hátrébbléptem, Török László vezetőedző munkáját Erős Gáborral együtt ő is segítette a sikeresen szereplő csapatnál. Ez a kinevezés is erősíti azt az alapelvet, amit még akadémiánk korábbi szakmai vezetőjével, Szentes Lázárral együtt fektettünk le,

hogy klubunknak nemcsak játékost, hanem edzőt is kell nevelnie, mutatva az utat az utánpótlásban dolgozó szakembereink számára, akiket ilyen módon is motiválttá tudunk tenni.”