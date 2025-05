A két csapat közül a Chelsea zárta előrébb a saját bajnokságát, a londoniak a 4.-ek lettek, így jövőre a Bajnokok Ligájában szerepelhetnek, míg a Betis a 6. lett a La Ligában, így nekik az Európa-liga jut 2025/2026-ban majd. Maga a Konferencia-liga döntő pörgősen kezdődött, már a hatodik percben tesztelték az angolok a Betis kapusát, igaz, a lapos, kissé erőtlen lövés nem okozott gondot. Egy perccel később aztán már a másik kapu előtt volt veszély, a csapatok tényleg megpörgették az első perceket a szurkolók legnagyobb örömére. A 9. percben aztán egy szép labdaszerzés utáni Betis támadás végén Isco zseniálisan passzolt be középre szélről és Ezzalzouli pedig köszönte szépen, kb. 10 méterről bombázott a kapuba, 1-0 lett ezzel a Betisnek. Nem mellesleg ez volt az első kaput eltaláló lövésük, így mondhatjuk, hogy elég hatékonyak voltak. A spanyol csapat nem állt meg, a 13. perc végén a Chelsea kapusának bravúrja kellett, hogy ne 2-0 legyen egy életerős lövést követően.

A Betis hamar betalált a Konferencia-liga döntőjében.

Fotó: WOJTEK RADWANSKI / AFP

A Betis az első félidőben eldönthette volna a Konferencia-liga döntőt

Ezzalzouli egy tetszetős akció végén a 20. percben önzetlenül passzolt a tizenhatoson belül a csapattársának, de az a ziccert kapu mellé, fölé lőtte, igaz, szorosan egy Chelsea-játékos ölelésében, így az első félidő derekán nem kerültek rendkívül nehéz helyzetbe a londoniak. Márpedig a dicsőség mellett a Chelsea számára azért is volt fontos ez a trófea, mert ez az egyetlen jelentős UEFA-serleg, ami hiányzik az angolok vitrinjéből. Az első félidő végéig nem változott az eredmény, de a wroclaw-i Tarczynski Arenában szurkoló 42 500 néző egy kifejezetten magas színvonalú 45 percet láthatott.

Ahogy az várható is volt, a Chelsea a második játékrész elején ostrom alá vette a Betis kapuját, de a spanyolok jól állták a sarat. Illetve állták egészen a 65. perc végéig, amikor Palmer tökéletes beadását Enzo fejelte a kapuba, ezzel 1-1-re módosítva a döntő állását. Ezután sem álltak meg a kékek, pár perccel később Palmer már nem beadással, hanem egy jó lövéssel kínálta meg Adriánt, de a Betis kapusa szépen védett. Palmer ezután is főszerepet játszott, a 70. percben egy gyönyörű csel után szépen adott be középre és remekül érkezett Jackson, aki védhetetlenül, közelről fejelt a kapuba. Alig öt perc alatt fordította meg a mérkőzést a Chelsea.