Hangulatos mérkőzést ígér a Magyar Kupa-döntő felvezetése, miután tovább folytatódik Bognár György és Kubatov Gábor üzengetése. A Ferencváros elnöke előbb januárban, majd pár nappal a két csapat legutóbbi bajnokija előtt is „megtalálta” Bognár Györgyöt, akinek szerinte nincs helye a labdarúgásban.

Bognár György tisztában van vele, hogy nem ő Kubatov Gábor kedvenc edzője

Fotó: Kovács Tamás / MTI Fotószerkesztõség

A Paks edzője a Fradi által 3-2-re megnyert szombati bajnokit követően fakadt ki, amikor azt találta mondani, hogy a Vécsey Bálintot azonnali piros lappal kiállító Bogár Gergő volt a bajnokcsapat 12. játékosa.

Gyorsan jött Kubatov Gábor válasza

A szerdai Paks–Ferencváros Magyar Kupa-döntő előtt tartott sajtótájékoztatón Bognár Györgyöt természetesen megkérdezték Kubatov Gábor mondatairól, amit a paksi edző annyival intézett el, hogy:

„Udvari bolondokkal nem foglalkozom, csak mosolyogni tudok.”

Törvényszerű volt, hogy a bajnoki utáni „bírózásra” és az iménti megjegyzésre is lesz válasza a Fradi elnökének, akinek köztudottan nem szokása szó nélkül hagyni az ilyen megszólalásokat. A bírózásra már itt is van a válasz. Kubatov egy videóval üzent egyrészt Bognár Györgynek, másrészt a mérkőzést vezető Bogár Gergőnek. A képek mellett szöveggel is, idézve a labdarúgás szabálykönyvétől.

„Gyurinak speciálba” – így a megszólítás, majd a részlet a szabálykönyvből.

„Ki kell állítani azt a játékost, csere- vagy lecserélt játékost, aki elköveti a következő szabálytalanságok valamelyikét: gólt vagy nyilvánvaló gólhelyzetet akadályoz meg azzal, hogy ellenfelével szemben, akinek mozgása a vétkes játékos kapuja felé irányul, szabadrúgással járó szabálytalanságot követ el.”

Márpedig Vas Gábor a 86. percben, három perccel a második paksi gól előtt éppen ilyen szabálytalanságot követett el a Fradi elnöke szerint. Aligha lövünk nagyon mellé, ha azt mondjuk, nem ez volt Bognár György és Kubatov Gábor utolsó pengeváltása.