A PAFC egy rendkívül izgalmas meccsen végül 4-3-ra verte meg a DVTK-t, ez a szezonban a bajnokságban először sikerült a felcsútiaknak. Most kivételesen nem a gólokról számolunk be, hanem arról, hogy egy hazai próbálkozás után egy lövés véletlenül eltalált egy labdaszedő kisfiút, akinek megsérült a keze és el is sírta magát.

Hét gól volt a PAFC bajnokiján, amelyen véletlenül meglőtték a labdaszedő kisfiút.

Fotó: MTI - Bodnár Boglárka

A PAFC játékosa azonnal elnézést kért a labdaszedő kisfiútól

Nemcsak az „elkövető”, Duarte volt figyelmes a kisfiúval, hanem aközben, hogy a történtek után a mentőszolgálathoz kísérték a labdaszedőt, Hornyák Zsolt, a csapat vezetőedzője is próbálta vigasztalni a sírdogáló sértettet.