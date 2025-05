A Fradival megnyert 36. bajnoki cím után nyaralni indult a csapat játékosa, Varga Barnabás is. A magyar válogatott csatára az első napokban a lánykérés izgalmain is átesett, erről pedig a közösségi oldalán posztolt.

Varga Barnabás a nyári szünetben is elfoglalt, lánykérés is szerepelt a programban

Fotó: Ladóczki Balázs - Origo

Lánykérés Olaszországban

Az Instagramra feltöltött kép alapján az olaszországi Amalfi-parton tette fel a nagy kérdést Varga Barnabás, amire érkezett is az igen párjától, Laurától. A gratulációk sem maradtak el, ott volt a kommentmezőben Szoboszlai Dominik és Buzsik Borka is, akik első gyerekük érkezését várják márciusi esküvőjük után.

Varga Barnabás és Laura évek óta egy párt alkotnak, az akkori barátnő ott volt a tavalyi Eb-n a skótok elleni meccsen is, amikor Varga Barnabás többszörös arckoponyacsont-törést szenvedett. Laura akkor a kórházból nyugtatta meg a szurkolókat, hogy Varga Barnabás "rendben lesz" és így is történt, azóta is ontja a gólokat.