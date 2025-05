Minden idők egyik, ha nem a legjobb BL-elődöntőjét játszotta egymással kedd este az Inter és a Barcelona. Már a spanyolországi meccs is elképesző fordulatokat és hat gólt hozott, de a milánói visszavágó ezt is felülmúlta. Az olaszok végül hosszabbítás után 4-3-ra nyertek, és 7-6-os összesítéssel jutottak be a fináléba, ahol a PSG vagy az Arsenal lesz az ellenfelük. Lautaro Martínez játéka a meccs előtt kérdéses volt, de az argentin csatár végül pályára lépett és gólt is szerzett.

Lautaro Martínez gólt szerzett és egy 11-est is kiharcolt a Barcelona ellen

Fotó: TIZIANO BALLABIO / NurPhoto

Lautaro Martínez két napig zokogott

A barcelonai meccsen az argentin csatár sérülés miatt a második félidőben már nem játszhatott, emiatt pedig maga alatt volt. A Magyar Nemzet megírta, hogy a 27 éves támadó a saját elmondása szerint két napig csak sírt az otthonában, mert attól rettegett, hogy a milánói visszavágót ki kell hagynia.

Megígértem a családomnak, hogy pályára lépek

– mondta Martínez, aki végül 71 percet töltött a pályán, ez idő alatt pedig gólt szerzett és kiharcolt egy büntetőt.

