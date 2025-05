Rory Delap a Stoke Cityben vált világszerte ismert játékossá az angol Premier League-ben, de könnyen lehet, hogy a fiú, Liam Delap hamarosan túlnő majd az apukán. Liam Delap felkeltette a Chelsea és a Manchester United érdeklődését is a Magyar Nemzet beszámolója alapján.

Liam Delap hamarosan feljebb léphet

Fotó: MI NEWS / NurPhoto

Liam Delap apjával ellentétben angol válogatott lehet

Liam Delap édesapja tehát a Fradinál Robbie Keane segítőjeként dolgozó Rory Delap. A Fradinál dolgozó páros mindkét tagja ír válogatott volt, de Liam apja angliai szerepvállalása miatt már Angliában született, ráadásul a válogatottban is eddig az angolokat képviselte utánpótlás szinten. Igaz, U16-tól U21-ig az összes korosztályban szerepelt már az ifjabbik Delap, de a felnőttek között még nem mutatkozott be, így akár az ír színeket is képviselheti még, ha később úgy döntene.

Rory Delap óriási bedobásaival hívta fel magára a figyelmet, de a fiú a kapu előtt a legveszélyesebb, hiszen az újonc csapatban már 12 gólt szerzett, amivel a Chelsea és a Manchester United érdeklődését is felkeltette. Könnyen lehet, hogy Liam Delap nyáron lecseréli az Ipswich mezét, ugyanis biztosan akad majd kérője, akkor pedig nem kell aktuális csapatával a másodosztályban szerepelnie a követező szezonban. Delap hamarosan válogatott meghívóban is reménykedhet, ugyanis az angolok közül csak Ollie Watkins és Cole Palmer szerzett nála több gólt ebben a bajnokságban, ők pedig mind voltak már válogatottak.

A Manchester United érdeklődése azért is pikáns, mert a városi rivális, City akadémiáján nevelkedett Delap, aki pont ezért volt munkakapcsolatban a Enzo Marescával, aki jelenleg a Chelsea menedzsere.