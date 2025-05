A Ferencváros 64 lőtt góllal fejezte be a szezont, egy góllal szerzett kevesebbet a csapat, mint a harmadik helyezett Paks, ugyanakkor a Fradi góljain 18 játékos osztozott, míg a paksiaknál ez a szám 15 volt. Fontos még hozzátenni, hogy a tolnaiak az egész szezont egy vezetőedző mellett csinálták végig, míg a címvédőnél januárban Pascal Jansen helyére Robbie Keane érkezett, aki egy új rendszert hozott és természetesen egy új stábot is. Ennek ellenére a góltermelés nem állt meg a csapatnál, így első kérdésem adja magát Lisztes Krisztián felé, mi lehetett ennek az oka?

Az új vezetőedző valóban azért más játékrendszert, más filozófiát képviselt. Igazából azt gondolom, hogy a Fradinak a játékoskeret erőssége, ami meghatározó ahhoz, hogy tudnak alkalmazkodni más játékrendszerekhez is. Egyébként mindenféle rendszerre megvan a csapat kerete, ezért ilyen szempontból szerencsés az az edző, aki az együttest vezeti, mert nagyon sokrétű és nagyon különleges focistáik vannak. Vannak szélsők, most pedig Robbie Keane két kilencessel, két csatárral játszott a legtöbbet.

Lisztes Krisztián szerint a Fradi kerete rendkívül erős

Fotó: Hegedüs Róbert / MTI

Talán annak is köszönhető az, hogy 18 különböző játékos rúgott gólt, hogy a minőség, az szerintem nagyon erős a keretben.

Bár azt gondolom, hogy annak olyan nagy jelentősége nincsen, hogy hány ember rúg gólt, a lényeg az a végén, hogy nyerje meg a Fradi bajnokságot, meg legyen meg a harmónia és az egyensúly a csapaton belül.

A konkrét adatokat nézve az látható, hogy a Fradi esetében 18 mezőnyjátékos osztozik a 64 megszerzett gólon, azaz a csapatból lényegében Dibusz Dénesen kívül bárki, bármikor képes az ellenfeleknek betalálni. Ráadásul Varga Barnabás és Saldanha is 10, vagy annál több gólt szerzett, utóbbi még csak nem is a szezon elején, hanem a hatodik fordulót követően, szeptemberben érkezett a kilencedik kerületbe. A tovább bontott adatokból az is látható, hogy az FTC-nek szinte egy csapatnyi, nyolc futballistája szerzett három vagy annál több találatot a szezonban. A második helyezett PAFC-nál és a harmadik Paksnál ez a szám egyaránt hat. Míg a csapatból összesen 13-an lőttek gólt Felcsúton, a tolnaiak 15-en, így ebben a mutatóban is jobban teljesített a magyar bajnok.

Lisztes Krisztián szerint a csapategység nagyon fontos

Van egy régi mondás az amerikaifociban, mely szerint a támadók nyerik a mérkőzéseket, de a védelem húzza be a bajnokságot. Rácsatlakozva a harmóniára meg a csapategységre, a támadók mellett a védelem is rendben volt, hiszen 33 bajnokin csak 31 gólt kapott a csapat.

Igen, ez egy alapvető igazság, ez egyértelmű, hogy védekezés vagy jó védőmunka nélkül nyilván nincsen siker. Nyilván, az, hogy lőjél eggyel több gólt, az szintén igaz, de ennél azért ez sokkal komplexebb és összetettebb dolog. Ami szerintem így a bajnokság végére egyébként nagyon fontos volt, például akár Szalai Gabinak, ugye egy védőről beszélünk, a góljai, a pontrúgások. A rögzített játékhelyzetekből azért a Fradi nagyon erős volt, főleg a vége felé. Úgyhogy nyilván minden játékhelyzetből lehet gólt lőni, akár védőknek, akár támadóknak, úgyhogy néha nagyon-nagyon jókor jön egy Szalai Gabi féle gól, amikor egyébként a támadóknak esetleg nem sikerül bevenni az ellenfél kapuját, de ugyanúgy a támadóknak a védőmunkája is nagyon fontos.

A mostani focival ennek nagyon felerősödött a fontossága, amiről beszéltünk, az egységnek, az átmeneteknek a kezelése labdabirtokásnál, labda elleni játéknál, úgyhogy ezek nyilván mind rendkívül fontosak. A legfontosabb az, hogy ez egyben működjön, és hogy a gólt ki rúgja, úgymond, az teljesen mindegy, a lényeg az, hogy a csapat mindig sikeres legyen és győztesen hagyja el a pályát.

Mindamellett arra is tudatosan figyel a klub, hogy keresse a fiatal tehetségeket és azokat beépítse az első csapatba?

Én az utánpótlásban dolgozom és azt gondolom, hogy az utolsó öt év statisztikáját nézve nagyon sikeresen és jól dolgozunk, úgyhogy nyilván mi is szeretnénk minél több fiatal játékost feláramoltatni az első csapatba. Nyilván ezután már az első csapat vezetőedzőjének a döntése az, hogy ki tud ebbe a szűk keresztmetszetbe bejutni, hiszen nyilván a Fradi Magyarországnak a legjobb csapata és nemzetközi porondon is meg kell állni a helyét.

Nemzetközileg is egy erős keretet képvisel, úgyhogy a legjobbnak kell lenni, ha be akar valaki kerülni, az igaz. Tehát azért, mert valaki fiatal, azért nem fog kapni lehetőséget, de hogyha valaki fiatal és tehetséges, annak minden esélye megvan arra, hogy bemutatkozzon, és éljen a lehetőséggel.

Ez így volt most Tóth Alexnél is, aki miután bekerült, megragadta a lehetőséget, és fantasztikus szezont játszott. Azt gondolom, ő volt sokszor a kreativitásban a különbség a mérkőzéseken, nagyon fontos gólpasszai voltak, nagyon fontos eleme volt az ő játéka annak, hogy a csapat most megint bajnokságot tudott nyerni.