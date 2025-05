A német lap azt állítja, hogy a korábban a Ferencvárosból oda igazolt játékost a nyáron kölcsönadhatja a Bundesliga-klub. Lisztes Krisztián egyébként egyetlen meccsen sem volt tagja a Frankfurt keretének ebben az idényben (a klub három fordulóval a bajnokság vége előtt a harmadik helyen áll a tabellán).

Ifjabb Lisztes Krisztián a Ferencvárosból került a Frankfurtba.

Fotó: JOHAN EYCKENS / BELGA MAG

Ifjabb Lisztes Krisztián nem tudott eddig érvényesülni

Ez idáig nem tudta megmutatni Németországban ifjabb Lisztes Krisztián, hogy mit is tud. Még tavaly nyáron igazolt az Eintracht Frankfurtba, mint az NB I valaha volt legdrágábban értékesített futballistája, akiért a Transfermarkt adatai szerint mintegy 6 millió eurót kapott a Fradi, de a 2024/2025-ös szezonban egyszer sem volt tagja a német klub keretének. Lisztes mindössze háromszor lépett pályára a német negyedosztályban szereplő tartalékcsapatban is, abban is legutóbb még tavaly szeptemberben.

„A két fiatal tehetséget, Lisztes Krisztiánt és Igor Matanovicot várhatóan kölcsönadják, hogy megfelelő meccsrutint szerezzenek. A játéklehetőséget ugyanis aligha kapják majd meg az Eintracht Frankfurtnál a következő szezonban” – állítja saját információjára hivatkozva a Bild.