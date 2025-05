Andy Robertson nem kertel, elmondta, hogy jelenlegi szerződése lejára, azaz 2026 után is a Liverpool játékosa akar maradni. Elmondta, hogy hisz benne, hogy továbbra is képes a legmagasabb szinten teljesíteni. A skót válogatott csapatkapitányának is komoly szerepe volt a klub nemrégiben megnyert 20. bajnoki címében, de Robertsonnak azért van miért aggódnia.

Szoboszlai Domini és Andy Robertson ünneplik a Liverpool bajnoki címét

Fotó: PAUL ELLIS / AFP

Erősíteni készül a Liverpool

Robertson egy jótékonysági eseményen vett részt, ahol beszélgetett a klub korábbi játékosával, a jelenleg tévés szakértőként dolgozó Jamie Carragherrel. A skót hátvéd itt beszélt a terveiről.

„Már csak egy évem van a szerződésemből. Szóval remélem, hogy ti (a szurkolók) is segítetek nekem abban, hogy ugyanolyan zajt csapjunk egy új szerződés körül, mint Mo (Mohamed Szalah) és Virgil (van Dijk) esetében. Talán te pedig abbahagyhatnád, hogy folyamatosan az új balhátvédeket emlegeted a klub kapcsán” – mondta Robertson viccesen Carraghernek.

Andy Robertson többször is volt sérült a szezonban, de így is 30 bajnokin kezdett, miközben a Liverpool 14 meccsen nem kapott gólt. Ennek ellenére mindenki tudja, hogy Robertson már nem a jövő embere. Noha még csak 31 éves, a Liverpoollal folyamatosan összeboronált Kerkez Milos még nála is egy tízessel fiatalabb.

A Bournemouth feltörekvő sztárja a Premier League egyik legjobb balhátvédje lett a szezonban, de Robertsont különösebben nem zavarja, hogy repkednek a nevek.

„Még mindig hiszem, hogy képes vagyok jó teljesítményt nyújtani. Még mindig úgy gondolom, hogy képes vagyok a legmagasabb szinten teljesíteni, és ha ezt meg tudom tenni, akkor ott a helyem a csapatban, és remélhetőleg még sokáig itt maradhatok” – mondta Szoboszlai Dominik csapattársa, aki szerint az újabb bajnoki címmel új korszak nyílhat az Anfielden.

A skót szerint Jürgen Klopp vezetésével több címet is nyerhettek volna, de most arra koncentrál, hogy a szurkolókkal ünnepelhessenek majd, hiszen a legutóbbi bajnok cím idején, 2020-ban a járvány miatt erre nem volt lehetőségük.

„Ezúttal telt ház és buszos parádé is jár nekünk. Ezt mindannyian megérdemeljük, ez is hajtott minket előre” – mondta Robertson, aki szerint a Brentford elleni 2-0-s győzelem lehetett a fordulópont, amikor ő és Darwin Nunez csereként álltak be és az uruguayi a hosszabbításban lőtt két gólt.

A Liverpool FC legközelebb vasárnap, a Chelsea otthonában lép majd pályára az angol bajnokságban.