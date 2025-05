A totális káosz ellenére megrendezték a döntőt

Az UEFA és a belga hatóságok – attól tartva, hogy az elmaradás további zavargásokat idézne elő – végül úgy döntöttek, hogy megtartják a mérkőzést. A csapatkapitányok hangosbeszélőn próbálták csillapítani a tömeget. A Juventus Michel Platini tizenegyesgóljával 1-0-ra nyert, de a győzelem jelentősége eltörpült a tragédia súlya mellett.

Gulyás László visszaemlékezése

Gulyás László, a Magyar Televízió akkori tudósítója, aki a helyszínről közvetítette az eseményeket, így emlékezett vissza az Origónak 2020-ban: „Mi televíziósok és rádiósok egymást figyeltük, szinte szájról olvasva próbáltunk információhoz jutni. Hogy ki mit hall, ki mit tud saját kollégáitól a fejhallgatón keresztül. Nekem egy belgrádi kolléga mutatta egyik kitárt kezét, jelezvén: öten haltak meg. Ezt el is mondtam a nézőknek. Egyszer csak a RAI, azaz az olasz állami tévében közvetítő kolléga előtt ott termett egy középkorú, vérző, tépett ruhájú ember, aki üvöltve panaszolta honfitársának, hogy mi is történik a lelátón, majd összeesett, és a szemünk láttára halt meg. Hogy miként keveredett oda a hatalmas káoszban, senki sem tudja. Amíg élek, nem felejtem el ezt a képet. Közben az MTV-ben ment az adás, folyamatosan beszélnem kellett úgy, hogy érdemi információt továbbra sem kaptam. A borzalmak közepette, sírástól fojtogatva beszéltem, de semmit nem tudtam hozzátenni a képhez, legfeljebb tovább növeltem vékony, s egyre akadozó hangommal a kétségbeesést. 35 évesen, négy éve voltam televíziós sportújságíró, és nem haditudósító televíziós. A képernyőre került, sportrendezvényekhez nem illő, borzalmas eseményekkel képtelen voltam mit kezdeni. Ekkor szóltak a fülemre Budapestről: »Add vissza a szót! Zenével megoldjuk«. Megváltásként éltem meg mindezt, s adtam vissza a következő mondattal: Én most innen nem tudok többet mondani, zene Budapestről." (A tudósító teljes beszámolója itt olvasható.)