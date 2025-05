Szoboszlai Dominik is oroszlánrészt vállalt abban, hogy a Liverpool már négy fordulóval a Premier League vége előtt bebiztosítsa az újabb bajnoki címét, amellyel társ rekorder lett a szintén 20-szoros bajnok Manchester United mellett. A nem akármilyen sikert alaposan megünnepelték a stadionban és a városban is, most pedig a klub egy olyan felvételt tett közzé, amelyben a világ különböző pontjain látható szurkolók örömét mutatják be a bajnoki cím kapcsán.

A Liverpool szurkolói alaposan megünnepelték a bajnoki címet.

Fotó: PAUL ELLIS / AFP

A Liverpool csapatának szinte mindenhol vannak szurkolói

Ahogy a lenti videóban is látható, tényleg mindenhol vannak a klubnak szurkolói, Kínától kezdve Thaiföldön át egészen az Egyesült Államokig, természetesen Európát sem kihagyva. Akinek van öt perce, annak érdemes megnézni az összevágott anyagot.