Arról már mi is írtunk korábban, hogy Luis Enrique vezetésével a Paris Saint-Germain úgy lépett előre hatalmasat, hogy korábban Lionel Messi és Neymar, majd Kylian Mbappé is elhagyta a csapatot. A spanyol Movistar televíziós társaság, amely az előző szezonban követte a spanyol szakembert, dokumentumfilmet forgatott a sikeredzőről, de csak idén mutatták be. A három részes alkotás a Kylian Mbappé jövőjéről szóló sagától indul és a szezon végéig tart. A sorozat címe egy jelenetből származik, amelyben azt mondja, hogy azok, akik kritizálják a taktikáját, nem tudják, miről beszélnek. Az eredetileg spanyol nyelvű alkotás angolul a ’You don't have a f***ing clue’ címen fut.

Luis Enrique pályafutása során másodszor triplázhatna

Fotó: SYLVAIN THOMAS / AFP

Luis Enrique megint a csúcsra érhet

Luis Enrique az Inter elleni müncheni fináléban másodszor nyerheti meg a Bajnokok Ligáját szombat este, és 2015 után másodsor triplázhatna, akkor a Barcelonával nyert a BL mellett bajnokságot és kupát is. A PSG a 2002-es UEFA Intertotó-kupa megnyerése óta nem tudott európai trófeát nyerni. Európai kupadöntőbe is csak egyszer, 2020-ban jutott be, de akkor 1-0-ra kikapott a Bayern Münchentől a BL-döntőben.

Luis Enrique játékosként megjárta a Real Madridot, ahol nyert bajnokságot, kupát és szuperkupát is, de nem tudott alapember lenni, már csak azért sem, mert általában a széleken kapott szerepet. A Barcelona 1996-ban dobott mentőövet a játékosnak, ott már a középpálya közepén szerepelhetett és itt is nyert kupát, bajnokságot és szuperkupát is. Visszavonulása után a Barcelona B csapatánál vállalt munkát, majd az AS Roma és a Celta Vigo csapatainál is dolgozott, de mindkét csapatnál csak egy szezon jutott neki, majd élete lehetőségét kapta, amikor visszatérhetett Barcelonába, de már a felnőtt csapat mellé.

A négy éve alatt 2015-ben érte el a legnagyobb sikerét, amikor a Messi, Luis Suárez és Neymar fémjelezte csapattal triplázott. Ha ezt idén is megcsinálja, akkor elődje, Pep Guardiola után ő lehet a második, aki kétszer is triplázni tud.

2015-ben a Barcelonával triplázott Luis Enrique

Fotó: KAY NIETFELD / DPA

Luis Enrique 2018-ban spanyol szövetségi kapitány lett, onnan 2022-ben jött el végleg, amikor a csapat Marokkó ellenében kiesett a világbajnokságról.