Toni Kroos tavaly nyári távozása után egy újabb klasszis középpályás távozik a Real Madridtól. Ezúttal a 39 éves aranylabdás horvát szupersztár, Luka Modric jelentette be, hogy itt a vége. Utoljára május 24-én, szombaton, a Real Sociedad elleni bajnokin viseli majd a fehér mezt a Santiago Bernabéu Stadionban. A Klubvilágbajnokságon még ott lesz a csapattal a horvát sztár.

Luka Modric talán nem is gondolta, hogy a 2024-es klub-vb trófeája lesz az utolsó, amit felemelhet a Real színeiben, mielőtt távozik a klubtól

Fotó: MAHMUD HAMS / AFP

Luka Modric klublegenda lett Madridban

A horvát játékos 2012 nyarán a Tottenham Hotspur csapatából igazolt Madridba, ahol azonnal alapembere lett a csapatnak, amellyel minden létező trófeát megnyert. Négyszeres spanyol bajnok, kétszeres Király-kupa-győztes, rekordot jelentő hatszoros Bajnokok Ligája-győztes, nyert még spanyol és európai szuperkupát, Interkontinentális kupát és klubvilágbajnokságot is.

Az elmúlt években ugyan már csak egy-egy évre hosszabbított vele a Real Madrid, és még nem régiben is arról szóltak a hírek, hogy a következő idényre is megkapja a hosszabbítást, de végül más lett a döntés. Modric 590 meccsen 43 gólt szerzett madridi színekben, 2018-ban pedig az Aranylabdát is megnyerte Real-játékosként.

Azzal, hogy Luka Modric befejezi madridi pályafutását, lassan már senki nem marad a 2010-es évek világverő csapatából.

