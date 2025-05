A Chelsea állítólag azt reméli, hogy az Arsenal támadó keresését tönkre teheti azzal, hogy az egyik topcélpontjukra pályázik, Gyökeres Viktorra, a magyar csatárra. A kékek állítólag felvették a kapcsolatot a portugál klubbal a remek formában lévő játékos ügyében, míg a Juventus állítólag szintén fokozza az érdeklődést.

A magyar csatár, Gyökeres Viktor remek formában játszott

Fotó: VALTER GOUVEIA / NurPhoto

A magyar csatár rendkívül kelendő lehet

Gyökeres az idei szezonban sziporkázó formában volt, 52 mérkőzésen 54 gólt szerzett, plusz mellette 13 asszisztot is kiosztott, amivel a Sportingnak segített megtartani a bajnoki címet, ráadásul ehhez képest a tavalyi 43 gólos teljesítménye igencsak csekélynek tűnik. A Sporting csak 55 és 70 millió font közötti összegért engedi el az emberét, attól függően, hogy melyik jelentésnek hiszünk, de ez jóindulattal csökkenti a 85 millió fontos elengedési záradékát. Most a portugál Record szerint a Chelsea és a Juventus is szeretne ajánlatot tenni, de legalábbis élénken érdeklődnek a csatárért. Ez az Arsenalt is érinti, hiszen Mikel Arteta elismerte, hogy a nyár egyik prioritása egy „gólveszélyes” játékos kell, hogy legyen.