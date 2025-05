A rendes játékidőben és a 2x15 perces hosszabbítás után is 1-1-re végződő mérkőzést drámai 11-es párbaj zárta le, melynek hőse a Paks, két büntetőt is megfogó magyar válogatott kapusa, Szappanos Péter lett. A Magyar Kupa-címvédéssel végződő dráma után így nyilatkozott.

Szappanos Péter pontosan tudta, hogy mire készül Alekszandar Pesics, ez pedig döntőnek bizonyult a Magyar Kupa-győzelem szempontjából

Fotó: Polyák Attila - Origo

„Mivel nyertünk, nem mondok semmit… de megint véleményes gólt kaptunk. Kiegyensúlyozott meccset játszottunk, a 11-esek előtt beszéltük, hogy ez már lutri. Dinivel barátok vagyunk, együtt töltöttük a vasárnapot, úgy váltunk el, hogy szerdán találkozunk.

Megmondtam már vasárnap, hogy Pesics lövésénél középen fogok maradni, a másik védésem előtt meg hoztam egy döntést és szerencsém volt

– mondta Szappanos Péter, akit a Magyar Kupa-döntő legjobbjának választottak.

A mérkőzés első gólját szerző Tóth Barna a tavalyi finálét sérülés miatt kénytelen volt kihagyni, most pedig a tizenegyesekre már nem maradt a gyepen. De ez a legkevésbé sem keserítette el.

A paksi játékosok eksztázisban ünnepelték a vezetést megszerzését

Fotó: Polyák Attila - Origo

„Érzelmileg nagyon komoly hullámvasút volt. Az első félildőben nem sikerült fent megtartanunk a labdákat, de az utolsó pillanatban gólt szereztem, ami után nagyobb önbizalommal tudtunk kijönni.

Egy döntőben a Fradi ellen nem kell szépen focizni, győzni kell. Ez a siker a csapat erejét mutatja.

Tavaly egy sérülés miatt nem tudtam játszani, úgyhogy ez most különösen nagy élmény volt nekem. Ahogy az is, hogy ennnyi néző előtt játszhattunk és, hogy ennyien akarták a Paks győzelmét. Ez a siker most kárpótol bennünket azok után, hogy a hétvégi vereséggel kiszálltunk a bajnoki versenyfutásból. De a dobogóra mindenhogy oda akarunk érni.”

Ex-fradista lett a Magyar Kupa-döntő hőse

Ha még lehet fokozni a drámát, akkor Vécsey Bálint megtette. A korábbi Fradi-játékost a két csapat szombati bajnokiján azonnali piros lappal kiállították, most azonban csereként beállva ő lőhette az utolsó, mindent eldöntő 11-est. Korábbi csapattársának, Dibusz Dénesnek esélyt sem adott.

A korábbi Fradi-játékos, Vécsey Bálint tökéletes 11-ese döntötte el a Magyar Kupa döntőjét

Fotó: Polyák Attila - Origo

„Megmondom őszintén, a rúgás pillanatában nem izgultam, de amikor bement a labda, akkor éreztem a nyomást, ami lekerült rólam. Szerencsétlen góllal alakult ki a hosszabbítás, de a végén örülhettem, mert megnyertük a kupát.

A hétvége nem úgy sikerült, ahogy szerettük volna, nem akartam sérülést okozni. Azt hittem jobban fogok izgulni a döntő 11-esnél, Dibusz Dénes sok lövést láthatott már tőlem, de végül is egész jól eltaláltam.

Erősek vagyunk csapatként, voltak sérülések és eltiltások, de mindenki jól szállt be, nemcsak 11 játékosból áll ez a csapat, bő keretünk van és mindenki fontos.”