Érdekes hírek láttak napvilágot a nemzeti tizenegyben is bemutatkozott Németh András kapcsán. A magyar válogatott támadó akár haza is igazolhat Németországból és állítólag a Győr is érdeklődik iránta.

A magyar válogatott játékos jelenleg a német másodosztályban szerepel a Münster színeiben, kölcsönben. Június végén azonban lejár a szerződése és jó kérdés, hogy a hamburgiak mit szánnak a csatárnak. Németh Andrást már a sajtó szóba hozta az NB I-ben idén kiválóan szereplő Győrrel is, amely a következő szezonban a nemzetközi porondon is megmutathatja magát. A magyar válogatottban is bemutatkozott Németh András akár itthon is játszhat.

Fotó: SWEN PFORTNER / DPA A magyar válogatott játékosa itthon is kiköthet A focista ügynöke az M4 Sportnak elmondta, hogy: „Egyelőre nem hozunk nyilvánosságra neveket, de tárgyalásokat folytatunk olyan klubokkal, amelyeknek egyértelmű elképzeléseik vannak Andrással kapcsolatban, első számú csatárként számolnának vele. Még egy év van hátra a szerződéséből a Hamburgnál, de ha a megfelelő ajánlat jön, akkor reális a végleges költözés a nyáron.”

