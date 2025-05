Az új évezred gyermeke 2000 februárjában született Brazíliában, Sao Paulóban. Antony tehetsége már egészen fiatalon megmutatkozott, igaz, elsőnek a szegénység és bűnözés által sújtott favelákban. Az ifjú titán elsősorban az utcai focimeccseken csiszolta a tudását, plusz, amikor a család ezt megengedhette magának, akkor a Sao Paulo FC mérkőzéseire is ellátogatott. „Az emberek arról kérdeznek, milyen feszültséget éreztem a favelában, amikor nem volt rajtam cipő, hogy abban játszhassak. Olyan is volt, hogy reggel úgy indultam el az iskolába, hogy nem ettem semmit. Mindig visszatekintek, amikor nehéz időket élek át. Most én képviselem mindazokat, akik a favelában maradtak.” – mondta a Manchester United csapatából a Real Betisbe kölcsönadott futballista a kezdeti nehézségek kapcsán. A kis Antony-nak aztán a rengeteg beletett munka és elhivatottság végül meghozta a sikert, mert csatlakozhatott a Sao Paulo FC ifjúsági akadémiájához, ahol később profiként is debütált a klubnál. Első komolyabb sikerét már egészen fiatalon, 19 évesen elérte a Sao Paulóval, ekkor megnyerte az U20-as kupát a csapattal, majd az egy évvel elhalasztott tokiói olimpián fontos pillére volt a brazil válogatottnak, amellyel elhozta az aranyérmet a tornáról (hat mérkőzésen lépett pályára).

A Manchester United nagy reményeket fűzött Antony (bal oldalon) játékához.

Fotó: BEN STANSALL / AFP

Ezek az eredmények, valamint a mutatott impozáns játéka és a cselezési képessége is meggyőzte már az európai megfigyelőket is, és a globális koronavírus-járvány árnyékában, 2020 júliusában az Ajax szerződtette Antony-t. A holland klubban aztán folytatódtak a sikerek, két év alatt minden sorozatot figyelembe véve 82 találkozón 24 gól mellett kiosztott 22 asszisztot is. Ezzel nagymértékben támogatta a csapatot abban, hogy az itt eltöltött ideje alatt két holland első osztályú bajnoki címet és egy holland kupát is bezsebeljenek.

A Manchester United lecsapott a játékosra

Egy ilyen teljesítményre egy erősnek mondható holland bajnokságban már a top öt bajnokság tagjai is felfigyeltek. A Manchester United aztán úgy döntött, hogy megveszi 2022 nyarának végén a játékost és a klub történetének második legdrágább igazolásaként, mintegy 95 millió eurónak megfelelő angol fontért (82 millió) el is hozta az Ajaxtól. Ekkor még úgy tűnt, hogy a tündérmese tovább folytatódhat, mert a még mindig csak 22 éves ballábas szélső az első három mérkőzésén betalált, ráadásul három kemény ellenfél ellen sikerült megtennie mindezt. Az Arsenal ellen debütált szeptember elején a világ legerősebb bajnokságában, a Premier League-ben és 58 perc játékidő alatt egy gólt szerzett, majd ezután jött az újabb rangadó a Manchester City ellen, ismét egy gól lett a mérleg Antony-nak, és a harmadik meccsén, az Everton ellen is eredményes volt. Utóbbi két mérkőzésen már 90 percet kapott a vezetőedzőtől, és összességében 3/3-as mutatóval zárt három egyáltalán nem könnyű találkozót.