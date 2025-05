A szaúdi élvonalban szereplő al-Hilal újabb nagy nevet szeretne igazolni, az követően, hogy Neymar januárban távozott a klubtól. Abdullah Al-Hunayan szaúdi újságíró beszámolója szerint az al-Hilal már tárgyalásokat folytat a Manchester United csapatkapitányának, Bruno Fernandesnek az ügynökével és ügyvédjével egy esetleges átigazolásról. A szaúdi újságíró kiemelte, hogy a felek ezen a héten találkoznak személyesen, és a szaúdiak még a június 14-én kezdődő klubvilágbajnokság rajtja előtt szeretnék nyélbe ütni az üzletet.

A Manchester United elveszítheti Bruno Fernandest a nemzetközi kupaindulás nélkül

Fotó: GUILLERMO MARTINEZ / NurPhoto

Szaúd-Arábiába csábítanák a Manchester United legféltettebb kincsét

A 30 éves portugál válogatott középpályás 2020 januárjában csatlakozott a Vörös Ördögökhöz, szerződése 2026 nyaráig érvényes, de elképzelhető, hogy már az idei szezon végén távozik az Old Traffordról.

A Manchester United pocsék szezon kezdte után októberben menesztették Erik ten Hagot, akinek Rúben Amorim vette át a helyét. Az edzőváltás ellenére gyakorlatilag két dolog változatlan maradt az Old Traffordon: a csapat siralmas formája a Premier League-ben, és Bruno Fernandes kimagasló teljesítménye. A Transfermakt által 55 millió euróra taksált portugál válogatott játékos az idei szezonban 33 bajnokin 8 gólt és 10 gólpasszt jegyzett eddig, minden versenysorozatot figyelembe véve pedig 19 gól mellett 15 asszisztot jegyzett.

Nem véletlen, hogy már korábban is felmerült, hogy távozhat, ha a Manchester United nem tudja kiharcolni az európai kupaindulást a következő szezonra. Az Európa-liga elődöntős angol klub jelenleg a 15. helyen áll a Premier League-ben, vagyis már csak az El megnyerésével biztosíthatná be a jövő évi kupaszereplését. A hírek szerint Fernandes olyan csapatok érdeklődését is felkeltette, mint a Real Madrid és a Barcelona, most pedig a szaúdi bajnokság címvédője, az al-Hilal jelentkezett be érte. A Manchester United legnagyobb sztárja állítólag nem zárkózna el a közel-keleti ajánlattól, főleg, hogy egyelőre még ott játszik honfitársa, az ötszörös aranylabdás Cristiano Ronaldo, sőt az al-Hilalban két portugál válogatott focista is szerepel Rúben Neves és Joao Cancelo személyében.