Finoman szólva is rosszul fejezte be a 2024/2025-ös szezont a Manchester United. A csapat nemcsak anyagilag került padlóra, hanem morálisan és az eredmények tekintetében is. A Premier League-et mindössze a 15. helyen fejezték be, sem a Ligakupában, sem az FA.kupában nem termett nekik babér és a Bajnokok Ligájának főtábláját érő Európa-liga trófea is végül a Tottenhamhez került az 1-0-ra elveszített döntőt követően. Ezek után nem csoda, ha mindenki feszült a klubnál.

Alejandro Garnacho távozhat a Manchester United csapatától

Fotó: NurPhoto via AFP/MI News

A Manchester United csapatára sok munka vár

Talán emiatt is történhetett meg az, hogy a csapat vezetőedzője, Ruben Amorim Alejandro Garnachónak azt találta mondani a többi focista előtt Fabrizio Romano beszámolója alapján, hogy: „Jobb, ha imádkozol, hogy találj egy klubot, amely szerződtet téged”.

Alejandro Garnacho az Aston Villa ellen 2-0-ra megnyert utolsó bajnoki – amelyre már be sem lett nevezve – után a legtovább maradt a játéktéren, hogy integetve elköszönjön a MU-szurkolóktól. Könnyen lehet, hogy nemcsak erre a szezonra szólt a búcsú.