Szerda este a labdarúgó Európa-liga döntőjét az angol bajnokságban egyaránt katasztrofális szezont produkált Tottenham és a Manchester United vívja majd. A sorozatban még veretlen manchesteriek egykori sztárja, Patrice Evra azonban biztosan nem lesz ott a bilbaói fináléban.

Fotó: JAKUB PORZYCKI / NurPhoto

Testvére temetése miatt hagyja ki az El-döntőt a Manchester United legendája

A 44 éves egykori balhátvédnek erre nyomós oka van, ugyanis az 56 éves nővére a napokban meghalt. Evra a közösségi oldalán számolt be a szomorú hírről, hozzátéve, hogy testvére 20 éven át küzdött a rákkal.

„Holnap Bilbaóban kellene lennem, hogy személyesen is támogassam a csapatot, és megosszam a pozitív energiáimat. Azonban sajnos Párizsba kell utaznom nővérem temetésére, ami éppen azon a napom lesz, mint az Európa-liga döntő” – kezdte Evra az Instagramon megosztott videóüzenetében.

A gyászoló ex-futballista, akinek nem kevesebb mint 23 testvére van, üzenetet is küldött a Manchester United játékosainak, mondván szerda este tegyenek meg mindent a pályán, hogy szépen tudják zárják a siralmas szezont.

„Kitartás és küzdelem. Ezt akarom tőletek látni a pályán. Csak harcoljatok és adjátok a véreteket ezért a mezért. Ahogy az edzői stábért, a manchesteriekért és a világ összes táján élő szurkolókért. Nincs kifogás, ez most kötelesség. Támogatom a jelenlegi edzőt, mert olyasvalaki, akiben hiszek. Akár nyerünk, akár veszítünk, adjatok bele mindent, srácok. Nehéz meccs lesz. A Tottenhamnek is van vesztenivalója van, ugyanabban a helyzetben vannak, mint mi. Sőt, nagyon rég óta nem nyertek trófeát sem, így ez most hatalmas lehetőség számukra, de ez sem lehet mentség. Mi vagyunk a Manchester United. Tudjátok, hogy világszerte hány szurkoló fogja nézni a meccset azzal a hittel, hogy a lefújás után ünnepelni fog, mert hisz bennetek, bármi is történjék? Meg tudjuk csinálni, srácok. Szóval, ahogy mondtam, küzdjetek a mezért és írjatok történelmet! Gondoljatok a szurkolókra, a családotokra, vagy bármire, de nincs más opció, csak a győzelem. Ne legyetek önzők, a jövő évi Bajnokok Ligája-indulás a tét, szóval, srácok, tudjátok, messze leszek, de számítok rátok” – üzente az ötszörös angol bajnok védő.