Ratcliffe 2024 februárjában 1,25 milliárd fontot fizetett a Manchester United 27,7 százalékos tulajdonrészéért, most pedig arról számoltak be a hírek vele kapcsolatban, hogy egészen elképesztő összeggel, 6,473 milliárd fonttal, mintegy 17,046 milliárd fontra csökkent a vagyona. Forintban kifejezve még döbbenetesebb a történet, nagyjából 3 100 milliárd forinttal lett szegényebb az így is multimilliárdos üzletember. A 72 éves férfi, aki a Nizzát is birtokló INEOS petrolkémiai óriásvállalat alapítója, később 28,94 százalékra növelte részesedését a klubban.

A Manchester United egyik tulajdonosa, Sir Jim Ratcliffe.

Fotó: VALERY HACHE / AFP

A Manchester United tulajdonosa mindent megpróbált

Ratcliffe drámai és ellentmondásos költségcsökkentési gyakorlatot felügyelt az Old Traffordon, miközben az United teljesítményén igyekezett javítani. Ezek a költségcsökkentő intézkedések a legendás menedzser, Sir Alex Ferguson több millió fontos nagyköveti szerződésének megszüntetésétől kezdve a klub több mint 250 alkalmazottjának elbocsátásáig terjedtek. Bár a Vörös Ördögök a világ egyik legnagyobb bevételt termelő klubja, Ratcliffe azt állította, hogy a klub az ő befektetései nélkül kifogyna a pénzből. „A Manchester United az év végére kifogyott volna a pénzből. Idén novemberben a klub kifogy a pénzből... Ha megnézzük a számokat, a számok elég ijesztőek voltak, mert szerintem elvesztették az irányítást, hogy merre tart a hajó. És a költségek kicsúsztak az irányítás alól. Egyszerűen fogalmazva, a klub az elmúlt hét évben több pénzt költött, mint amennyit keresett, és ez nagyon nehéz helyzetbe hozta a klubot.”

A klub a Premier League-ben a 16. helyen áll két mérkőzéssel a vége előtt, és az Európa Liga döntőjében a Tottenhamet kell legyőzniük ahhoz, hogy a következő szezonban a Bajnokok Ligájába jussanak. Márciusban mindezek ennek ellenére az United bemutatta egy új, 2 milliárd fontos, 100 000 férőhelyes stadion építésének terveit.