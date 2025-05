Az egykori kiváló védő régóta küzdött betegséggel, ám halála így is sokakat váratlanul ért. Kundé péntekre virradó éjszaka meghalt – adta hírül a Kameruni Labdarúgó-szövetség.

Meghalt a kameruni labdarúgás egykori kiemelkedő alakja, Emmanuel Kundé (felső sor, balról a negyedik)

Fotó: - / AFP

Meghalt a kameruni labdarúgás legendás alakja

Koundé pályafutását a Mbankomo FC csapatánál kezdte, s karrierje nagy részét is hazájában, kameruni kluboknál töltötte, de játszott Franciaországban, a Laval és a Reims színeiben is. A kameruni válogatottban, amelynek csapatkapitánya is volt, összesen 102 mérkőzésen lépett pályára, ezzel máig az örökranglista ötödik helyén áll.

Pályafutása során összesen 17 gólt szerzett a válogatottban, ezek közül egyik legemlékezetesebbet az 1988-as Afrika Kupa döntőjében, ahol győztes gólt rúgott Nigéria ellen. A sorozatot négy évvel korábban is megnyerte a válogatottal, emellett az 1982-es és az 1990-es világbajnokságon is szerepelt. Utóbbin Kamerun az első afrikai csapatként jutott el a negyeddöntőig, ahol Koundé büntetőjével egyenlített az angolok ellen, ám az európai csapat hosszabbításban 3-2-re nyert és továbbjutott.

Kundé 1992-ben vonult vissza, majd edzői karrierbe kezdett és olyan csapatokat irányított, mint a PWD Bamenda, a Canon Yaoundé, illetve az US Bitam.

A Kameruni Labdarúgó-szövetség elnöke, Samuel Eto'o a hivatalos Instagram-oldalán fejezte ki részvétét.

