Az Origón is megírtuk, hogy mindössze 18 évesen meghalt a Cigánd SE ifjú focistája, Kiss Máté Bence, miután a Felsőzsolca elleni mérkőzésen az első félidőben a saját kapusával ütközött, majd mellkas- és hátfájdalomra panaszkodott, így kórházba szállították. Ott aztán kiderült, hogy azonnal műtétre lesz szüksége, mert súlyos belső sérülései lettek az ütközés következtében. Végül az orvosok sem tudták már megmenti, szerdán délelőtt elhunyt a fiatal futballista. Ezzel kapcsolatban már az MLSZ is megszólalt, a szövetség együttérzése mellett támogatásáról is biztosította az elhunyt családját.

A 18 évesen meghalt focista tragédiája megrázta a helyi közösséget.

Fotó: Cigánd Sportegyesület Facebook-oldala

A fiatalon meghalt focista tragédiája mindenkit megérintett

A Cigánd SE az alábbi közleményt tette ki a saját oldalára: „Cigánd Város Önkormányzata és a Cigánd Sportegyesület korábbi játékosát, Kiss Máté Bencét saját halottjának tekinti. A sérülés és a haláleset körülményeiről — a családdal egyeztetve — nem áll módunkban további részleteket közölni. Kérjük a sajtó részéről ennek tudomásulvételét és tiszteletben tartását. Kiss Máté Bence búcsúztatásának időpontjáról tájékoztatni fogjuk a közvéleményt. Tisztelettel és mérhetetlenül nagy fájdalommal, a Cigánd SE vezetősége.”