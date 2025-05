Messi egy interjúban beszélt arról, hogy sok emlékezetes gólt szerzett a karrierje során, de, és itt adjuk is át a szót az illetékesnek: „Sok olyan gólom van, ami talán még szebb és hihetetlenül értékes, de a United elleni Bajnokok Ligája-döntőben szerzett fejes gólom mindig is a kedvencem volt.” A világbajnok klasszis azt is elmondta, hogy ez a találata megkoronázta a fantasztikus idényüket.

Messi még mindig remek formában játszik.

Fotó: GETTY IMAGES/DAVID BERDING

Messi fejese tényleg pazar volt a United ellen

A 2008/2009-es labdarúgó Bajnokok Ligája döntőjében egymásnak feszülhetett a két gigász, a Barcelona színeiben szereplő Lionel Messi és a Manchester United csapatát erősítő Cristiano Ronaldo. Ezt a párharcot aztán végül az előbbi nyerte meg, aki a Barca második gólját szerezte fejesből a 70. percben, ezzel pedig 2-0-ra változtatta az állást, amely a lefújásig már nem is változott.